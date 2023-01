El Madrid sigue a la caza del Barça tras la victoria en Bilbao

Fútbol - LaLiga - Athletic Bilbao v Real Madrid - San Mames, Bilbao, España - 22 de enero de 2023. Eduardo Camavinga del Real Madrid en acción con Yuri Berchiche del Athletic Bilbao. REUTERS/Vincent West

23 ene (Reuters) - El Real Madrid, el vigente campeón de LaLiga, se impuso el domingo por 2-0 al Athletic de Bilbao en un disputado encuentro que le permitió mantenerse en la pugna por el título de Liga con el líder, el Barcelona.

El Barça alcanzó los 44 puntos en la clasificación tras su victoria por 1-0 sobre el Getafe el domingo. Aventaja en tres puntos al Madrid y en seis al tercero, la Real Sociedad. El Bilbao es octavo con 26 puntos.

El Real Madrid, derrotado por el Villarreal en su último compromiso liguero, se llevó los puntos gracias a un gol de Karim Benzema en la primera parte y a otro de Toni Kroos en el tiempo añadido.

Tras una frenética remontada (3-2) en la Copa del Rey a mediados de semana, el técnico Carlo Ancelotti decidió dar descanso a los veteranos Luka Modric y Toni Kroos y dar una oportunidad al centrocampista Dani Ceballos, decisivo en el triunfo de su equipo.

"Los análisis que se han hecho cuando los partidos no se han jugado correctamente estaban bien, porque no defendíamos bien, pero esta vez el equipo ha tenido un sacrificio defensivo que no había tenido en partidos anteriores", dijo Ancelotti.

(Reportaje de Fernando Kallas, editado en español por Tomás Cobos)