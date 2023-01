Gobierno de Perú agradece al papa sus oraciones por la paz en el país

Lima, 22 ene. El Gobierno de Perú agradeció al papa Francisco por tener presente la paz del país en sus oraciones este domingo, después de que el pontífice pidiera el cese de la violencia producida en protestas antigubernamentales tras el rezo del Ángelus dominical.

"Agradecemos a su santidad el papa Francisco por tener presente al Perú en sus oraciones. Ese es también nuestro camino: el cese de todos los actos de violencia y el diálogo entre hermanos de una misma nación", publicó la cuenta de la Presidencia de Perú en Twitter.

El papa Francisco pidió hoy públicamente el cese de la violencia en Perú, tras semanas de protestas por la crisis política, y pidió a las autoridades emprender «la vía del diálogo» en pleno respeto de los derechos.

"Me uno a los obispos peruanos al decir 'No a la violencia', venga de donde venga, no más muertes", solicitó el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

Las protestas han sacudido Perú desde principios de diciembre para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria tanto de elecciones como de una asamblea constituyente y ya se han saldado con 62 muertos.

Francisco, ante los fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro, entre estos algunos peruanos en Roma, pidió rezar "porque cesen los actos de violencia" en el país andino, que visitó en un viaje apostólico en enero de 2018.

"La violencia apaga la esperanza de una justa solución de los problemas. Animo a todas las partes implicadas a tomar la vía del diálogo entre hermanos en la misma nación en el pleno respeto de Derechos Humanos y del Estado de Derecho", instó el pontífice.

Este viernes la Conferencia Episcopal Peruana anunció, tras su última asamblea, que ha decidido ofrecerse como mediadora para promover el diálogo entre las instituciones y la ciudadanía frente la crisis política y social que atraviesa el país.

"En asamblea hemos decidido que, si nos piden mediar, hacer puentes entre el Legislativo, Ejecutivo, la sociedad civil y los grupos que protestan (…), estamos dispuestos a conversar con todos", dijo monseñor Miguel Cabrejos, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana en una rueda de prensa.

Explicó que la Conferencia Episcopal está reunida y "dispuesta a mediar" en esta situación porque creen en el país, "Perú es más grande que sus problemas. Tenemos que comprometernos todos, ser vinculantes con nuestras coordinaciones y decisiones", indicó.

En este sentido, detalló que en la asamblea han decidido que cada uno de los 54 obispos, en las 46 jurisdicciones, haga lo posible por acercarse a dialogar con los manifestantes. EFE

