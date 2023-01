El papa pide el fin de la violencia en Perú y anima al diálogo

Ciudad del Vaticano, 22 ene. El papa Francisco pidió hoy públicamente el cese de la violencia en Perú, tras semanas de protestas por la crisis política, y pidió a las autoridades emprender "la vía del diálogo" en pleno respeto de los Derechos

"Me uno a los obispos peruanos al decir "No a la violencia, venga de donde venga, no más muertes", solicitó el pontífice tras el rezo del Ángelus dominical desde la ventana del Palacio Apostólico.

Las protestas han sacudido Perú desde diciembre para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y ya se han saldado con 62 muertos. EFE

