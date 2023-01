Domingo, 22 de enero de 2023 (04.00 GMT)

PERÚ CRISIS

Dos nuevas víctimas elevan a 62 los fallecidos en las protestas en Perú

Lima. Dos personas murieron ayer sábado en las protestas antigubernamentales en la localidad peruana de Virú, en la región norteña de La Libertad, confirmaron fuentes policiales, lo que eleva a 62 los fallecidos desde que comenzaron en diciembre las manifestaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.Uno de los fallecidos tenía 23 años y murió en una de las carreteras que fue escenario de enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes, mientras que la segunda víctima mortal era un peruano de 54 años que murió tras no aceptar la exigencia de pagar un soborno para poder atravesar un paro, reportaron fuentes policiales a medios locales.

EEUU BIDEN

El Departamento de Justicia halla más documentos clasificados de Biden

Washington. El Departamento de Justicia estadounidense examinó el viernes la residencia en Wilmington (Delaware) del presidente, Joe Biden, y encontró nuevos documentos clasificados, anunció ayer sábado el abogado personal del mandatario, Bob Bauer.El registro comenzó a las 09.45 de la mañana y finalizó a las 22.30 de la noche y localizó seis documentos marcados como clasificados, algunos de los cuales se remontan a la época en la que Biden era senador (1973-2009) y otros a cuando ejerció como vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).

BRASIL DEMOCRACIA

Lula destituye al comandante del Ejército brasileño

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó ayer sábado al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda, dos semanas después de la intentona golpista perpetrada por bolsonaristas radicales en Brasilia, según medios locales. El cambio en el mando del Ejército se produce en medio del clima de desconfianza entre el mandatario progresista y algunos sectores de las Fuerzas Armadas desde el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema el pasado 8 de enero.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Kiev pide acelerar el envío de armas mientras Rusia busca consolidar avances

Leópolis (Ucrania)/Moscú. Ucrania ha pedido a Occidente que acelere los envíos de armamento pesado tras la reunión de Ramstein (Alemania), que no cumplió todas las expectativas de Kiev por la falta de acuerdo para la entrega de tanques, mientras el Ejército ruso intentaba consolidar sus últimos avances sobre el terreno. "De todos modos ayudaréis a Ucrania con las armas necesarias y os daréis cuenta de que no hay otra forma de terminar la guerra que no sea la derrota de Rusia", escribió hoy en Twitter el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, que recalcó que "cada día de retraso es muerte de ucranianos".

UCRANIA GUERRA

Los socios de Scholz ven como "fracaso" la indecisión alemana sobre "Leopard"

Berlín. A las presiones exteriores sobre Alemania para que desbloquee los tanques "Leopard2" que reclama Ucrania se sumaron las críticas de los socios de gobierno de Olaf Scholz, tanto verdes como liberales, que hablan de "fracaso" alemán ante sus aliados y ante Kiev. "La historia nos está mirando. Y Alemania lamentablemente ha fracasado", afirmó la presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento alemán, la liberal Marie-Agnes Strack-Zimmermann, en declaraciones a la televisión pública ZDF, al término de la reunión del Grupo de Contacto de Ucrania celebrada en la base estadounidense de Ramstein (Alemania), con representantes de 50 países aliados de Kiev, mientras que la vicepresidenta del Parlamento de los Verdes, Katrin Göring-Eckardt, dijo que "Ucrania no puede esperar nuestras reflexiones mientras nosotros reflexionamos".

COLOMBIA PAZ

Gobierno de Colombia y el ELN retomarán el diálogo el 13 de febrero en México

Caracas. Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron ayer sábado en Caracas que el diálogo que comenzaron el pasado 21 de noviembre será retomado en México el 13 de febrero, cuando esperan comenzar un segundo ciclo de conversaciones. Las partes dieron a conocer la información en un comunicado conjunto, leído al término de una reunión extraordinaria celebrada en la capital venezolana -donde se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones- para resolver las diferencias de principios de año, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciase un cese el fuego bilateral desmentido días después por la guerrilla.

VENEZUELA JUSTICIA

Ex ministro venezolano agradece a Zapatero su liberación tras 5 años preso

Caracas. El ex ministro venezolano de Interior y Justicia Miguel Rodríguez Torres agradeció ayer sábado al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero por mediar para que se hiciera efectiva su liberación, tras casi cinco años, que se concretó hoy en Caracas, tras lo cual partió de inmediato a Madrid. "Quiero hacer una mención especial al (ex)presidente Zapatero que, durante casi tres años, batalló incansablemente hasta lograr este éxito y a quien estaré eternamente agradecido por su gesto, solidaridad y afecto", dice el exministro en un vídeo publicado por medios locales.

ESPAÑA MANIFESTACIÓN

Miles de personas se manifiestan en Madrid contra el Gobierno de Sánchez

Madrid. Miles de personas se manifestaron ayer sábado en la céntrica plaza de Cibeles de Madrid convocados por diversas asociaciones conservadoras y apoyada por los partidos de derecha y extrema derecha (PP, Ciudadanos y Vox) para protestar contra el Gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez. Los manifestantes portaban pancartas donde acusaban al jefe del Ejecutivo de ser un "mentiroso", y afirmaban que se manifestaban "en defensa" de la Constitución. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido que, pese a las manifestaciones de "nostálgicos" en Barcelona y en Madrid, "hoy se cumple la Constitución en toda España" y la "amenaza de la quiebra de la convivencia va quedando cada vez más lejos".

ISRAEL GOBIERNO

Una marea de más de 120.000 israelíes protesta contra el gobierno en Tel Aviv

Tel Aviv. Una marea humana de más de 120.000 personas volvió ayer sábado a inundar las calles de Tel Aviv para protestar contra las "políticas antidemocráticas" y "fascistas" del nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, el más ultraderechista y religioso de la historia de Israel. La afluencia masiva superó las expectativas de los organizadores, que aspiraban a congregar a unas 100.000 manifestantes tras reunir a 80.000 el sábado pasado.

FRANCIA PENSIONES

Segunda manifestación en 2 días contra la reforma de las pensiones en Francia

París. Miles de personas, una buena parte de ellos jóvenes votantes de la Francia Insumisa (LFI), protestaron ayer sábado en París en la que supone la segunda gran manifestación en dos días contra la reforma de las pensiones que pretende extender la edad mínima de jubilación de los 62 hasta los 64 años. Después de la jornada sindical de movilización del día19, que incluía una huelga secundada por buena parte del sector público, una decena de organizaciones estudiantiles y de las juventudes de algunos partidos de izquierda organizaron "La marcha en favor de nuestra jubilación".

CUMBRE CELAC

Presidenta hondureña viajó a Argentina para asistir a la Cumbre de la CELAC

Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, viajó ayer sábado a Argentina para asistir el próximo martes a la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), informó la Casa Presidencial de Tegucigalpa.El viernes, la sede del Ejecutivo informó de que Castro viajaría el domingo, acompañada de su hijo y secretario privado, Héctor Zelaya, y el canciller, Eduardo Enrique Reina.La mandataria viajó en un vuelo comercial hacia Buenos Aires.

YIHADISTAS BURKINA FASO

El Ejército de Burkina Faso libera a más de sesenta mujeres secuestradas

Uagadugú. Las más de sesenta mujeres secuestradas por presuntos terroristas a finales de la semana pasada en el noreste de Burkina Faso recuperaron la libertad este viernes en una operación del Ejército burkinés, confirmaron hoy a EFE fuentes castrenses. "No puedo dar los detalles de cómo se desarrolló la operación", dijo a EFE por teléfono ayer sábado tras confirmar los hechos el comandante Noël Dakissaga, jefe de una de las unidades que combaten a los yihadistas en la región Centro-Norte, donde fueron encontradas las mujeres, a unos 200 kilómetros del lugar del rapto.

N.ZELANDA GOBIERNO

El ministro de la pandemia, Chris Hipkins, llamado a suplir a Jacinda Ardern

Sídney (Australia). Chris Hipkins, que ocupó un papel protagonista en la respuesta de Nueva Zelanda a la pandemia de covid-19, está llamado a suceder a la primera ministra, Jacinda Ardern, al emerger como el único candidato nominado para liderar el Partido Laborista tras la dimisión de la dirigente el jueves. "Me siento honrado por el apoyo que mis colegas me han mostrado", dijo hoy Hipkins en una rueda de prensa en Wellington, una vez concluida su nominación. Hipkins, de 44 años y actualmente ministro para la policía y responsable de las carteras de educación y servicio público, tendrá que ser aún formalmente respaldado por el Partido Laborista hoy domingo para convertirse en su líder.

BRASIL INDÍGENAS

Gobierno brasileño ordena investigar posible "genocidio" contra los yanomamis

Brasilia. El Gobierno brasileño ordenó la apertura de una investigación por un posible delito de "genocidio" contra los indígenas yanomamis, que enfrentan una grave crisis humanitaria con varios casos de desnutrición infantil, informaron ayer sábado fuentes oficiales. La Policía Federal será responsable, "a partir del próximo lunes", de la investigación encomendada por el ministro de Justicia, Flávio Dino, con objeto de esclarecer "responsabilidades y castigar a los culpables", señaló la cartera en un comunicado. EFE

int-mmg/amd/ics