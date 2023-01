Xavi: "Ahora es muy fácil relajarse y hay que evitarlo"

Barcelona, 21 ene. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, explicó que "ahora es muy fácil relajarse y hay que evitarlo" antes de enfrentarse este domingo al Getafe en partido de LaLiga Santander en el Spotify Camp Nou.

"Todo el mundo se debe sentir partícipe del vestuario. Pero hay que incrementar la exigencia. Desde el partido ante el Espanyol he visto una mejora en el equipo. Estamos en uno de los mejores momentos de la temporada. La victoria ante el Real Madrid nos supuso un título que significó mucho para nosotros", insistió el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa.

Respecto al Getafe, consideró que "es un equipo que trabaja muy bien la línea defensiva con Quique (Sánchez Flores), es muy físico, con cinco en defensa". Así, opinó que "es un partido que se puede atragantar".

Este viernes se hizo oficial la salida de Memphis Depay al Atlético de Madrid, un tema al que Xavi se refirió. "Memphis pidió irse, tenía la propuesta del Atlético. Hablamos y me pidió salir, no estaba cómodo con la situación en la que estaba. Necesitaba jugar más y sentirse más importante. Era lo mejor para todas las partes", informó.

En este sentido, Xavi dijo que esta venta servirá para "ingresar dinero (tres millones de euros fijos y uno variable) y ver si se puede fichar". Aunque puntualizó que el club "depende del Fair Play Financiero" y "ahora mismo está complicado fichar". Además, explicó que él "no" ha pedido "nada" y que tirará "del filial y del juvenil".

En esta operación, el Barcelona se guarda una opción de compra para Yannick Carrasco, jugador del Atlético de Madrid, para final de temporada. "El club se guarda esta opción de compra y veremos al final del curso si la hacemos o no", dijo Xavi.

En la lista de convocados ante el Getafe vuelven Ronald Araujo y Frenkie de Jong, que no estuvieron ante el Ceuta. "Están disponibles, vienen de molestias, pero no de lesión. Ahora no podemos jugar con futbolistas al 80%, cada partido es una guerra, una final", explicó sobre la situación del defensa uruguayo y del centrocampista neerlandés.

Este viernes, el Barcelona supo que su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey será la Real Sociedad el próximo miércoles a partido único en el Camp Nou. "Pedíamos jugar en casa y así nos ha tocado. Pero creo que nos ha tocado el rival más en forma en este momento. Me quedo con que jugamos en casa y que el sorteo no ha ido mal del todo. Pero deberemos demostrarlo en el terreno de juego", analizó Xavi respecto a la eliminatoria.