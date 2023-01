Valverde: "Mucha gente sentimos debilidad por Ancelotti"

Bilbao, 21 ene. El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, confesó su admiración por el técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y aseguró que siente "debilidad" por el técnico italiano, como mucha gente, "independientemente de los títulos que ha podido conseguir".

"Por cómo lo hace, por cómo lleva al equipo y esa llegada al jugador que hace que todos le respeten. Que año tras año continúe ganando y lo consiga siempre con una sonrisa. Hay una parte de eso a la que todos queremos llegar", admitió Valverde en la rueda de prensa previa al clásico liguero del domingo en San Mamés.

El técnico rechazó la tesis de que puede ser un buen momento para enfrentarse al equipo blanco en base a sus últimos partidos, porque el Real Madrid tiene "argumentos suficientes para ganar cualquier partido" y es un rival que obliga a "no descuidarte cuando piensas que está ganado" como demostró el pasado jueves en Villarreal.

"A diferencia del Barça, que tiene un estilo, el Madrid no hace prisioneros y cuando piensas que estás jugando bien es cuando estás a punto de perder. No puedes descuidarte nunca. Siempre tienen ese arreón en el que arriesgan y no sabes cómo, remontan. Nunca hay que darle por muerto", avisó.

Sobre su equipo, el de Viandar de la Vera confirmó que, a falta del último entrenamiento que dirigirá esta tarde en Lezama, las únicas bajas son las del lesionado Íñigo Martínez, que se recupera de una fascitis plantar en el pie derecho, y el sancionado Yeray Álvarez.

La ausencia de este último, expulsado en el derbi vasco de la pasada jornada, podría ser suplida por Aitor Paredes. Valverde no confirmó la presencia del canterano en el once, pero sí subrayó que le ve "preparado para jugar partidos importantes" como el del domingo.

Tampoco adelantó si introducirá cambios tanto en el equipo que alineó el miércoles en Copa frente al Espanyol como a nivel táctico, para contrarrestar a un contrario que es el máximo goleador del campeonato y tiene "un índice de calidad en sus llegadas muy alto", que hace que "no necesite llegar muchas veces para marcar".

"Eso sí lo tendremos en cuenta", apostilló antes de recalcar que la clave para tener opciones de doblegar al conjunto madridista estará en "intentar ser certeros y eficaces tanto en defensa como en la finalización, haciendo llegadas más claras y más decisivas".

"Somos un equipo insistente, nos vamos a vaciar en el campo y hemos seguido una línea bastante regular en liga. Creo que somos fiables para afrontar un partido como el de mañana. No va a haber duda de que lo vamos a poner todo y tendremos a la gente de San Mamés empujando. Entre todos lo podemos conseguir", aseguró.