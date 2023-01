Temas del día de EFE Internacional del 21 de enero de 2023 (10.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Leópolis/Moscú- Ucrania pide a Occidente acelerar los envíos de armamento pesado tras la reunión de Ramstein, que no cumplió todas las expectativas de Kiev, mientras el Ejército ruso intenta consolidar sus últimos avances en los frentes este y sureste. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis - Ucrania se prepara para tratar de repelar una posible nueva gran ofensiva rusa, entre el agradecimiento a sus aliados occidentales por la ayuda militar prometida y la frustración ante la indecisión alemana para entregar los tanques "Leopard2". Por Rostyslav Averchuk (Texto)

Berlín - A las presiones exteriores sobre Alemania para que desbloquee los tanques "Leopard2" que reclama Ucrania se suman las críticas de los socios de gobierno de Olaf Scholz, tanto verdes como liberales, que hablan de "fracaso" alemán ante sus aliados y ante Kiev. (Texto) (Foto)

Riga - La presencia de miles de refugiados ucranianos en Letonia y las dos otras repúblicas bálticas casi un año después del comienzo de la invasión rusa ya es algo casi normal, pero se enfrentan a crecientes dificultades prácticas y financieras en su adaptación. (Texto)

Lima - Las protestas antigubernamentales continúan con una tercera jornada de la denominada "toma de Lima", que en días previos ha terminado con actos de vandalismo, con la que los manifestantes buscan incrementar la presión sobre la presidenta Dina Boluarte, cuya renuncia exigen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas - Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comparecen ante la prensa, luego de una reunión extraordinaria que comenzó el martes en Caracas y con la que buscan superar diferencias sobre el cese o no de la violencia durante las negociaciones. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(La conferencia prevista para las 14.00 GMT)

Bogotá - El encontronazo que protagonizaron en los primeros días de 2023 el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), inmersos en una negociación de paz, fue un "horror político" pero no una "crisis" que ponga en peligro el proceso, aseguran analistas. Por Laia Mataix e Irene Escudero. (Análisis) (Texto) (Foto)

Washington - Medio siglo después de la legalización del aborto en Estados Unidos, el país cumple este aniversario con la sentencia que lo autorizó revocada y una batalla abierta entre quienes luchan por la abolición completa de esa práctica y los que defienden el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. (Texto) (Vídeo)

Tapachula (México)- La primera caravana migrante del año parte de la frontera sur de México como un desafío a la nueva política migratoria de Estados Unidos, que contempla la deportación inmediata de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que lleguen por tierra. Por Juan Manuel Blanco. (Texto) (Foto) (Video)

Sao Paulo - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha empezado a limpiar de militares el Gobierno, en un momento de desconfianza con algunos sectores de las Fuerzas Armadas tras la intentona golpista de bolsonaristas radicales. (Texto)

Pekín/Shanghái - Tres años después, los chinos viven con alivio el primer Año Nuevo Lunar sin restricciones contra la covid, aunque también con cautela por el aumento del número de contagios que vaticinan los expertos en este período festivo. Por Álvaro Alfaro y Víctor Escribano (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

Tel Aviv - Tras las multitudinarias protestas que congregaron a más de 80.000 personas el pasado sábado, organizaciones de la sociedad civil en Israel convocan nuevas manifestaciones contra las "políticas antidemocráticas" del nuevo Gobierno derechista de Benjamín Netanyahu, que se esperan aún más masivas. (Texto) (Foto) (Vídeo)

(La manifestación comienza a las 17.00 GMT)

Bruselas - Bruselas - El puerto de Amberes, uno de los más grandes del mundo, se ha convertido en la "puerta de entrada de la cocaína en Europa", algo que, en paralelo, está llevando a unos niveles de violencia por parte de las mafias de traficantes nunca vistos antes en el país. Por Marta Borrás (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

Guadalajara (México)- México celebra el Día del Mariachi en medio de un creciente intento de los charros por preservar la tradición, que se ha perdido ante la muerte de ídolos como Vicente Fernández y la ausencia de nuevos íconos. Por Mariana González-Márquez. (Texto) (Foto) (Video)

Ferrol (España) - El cantautor Jorge Drexler inicia en Ferrol su gira española de 2023 y habla con EFE sobre la evolución de su carrera musical y su más reciente trabajo discográfico, "Tinta y tiempo". Por Raúl Salgado. (Entrevista) (Texto) (Foto)

Londres.- R.UNIDO ESPAÑA.- Abre sus puertas la exposición "Spain and the Hispanic World: Treasures from the Hispanic Society Museum & Library" ("España y el mundo hispánico: Tesoros del Museo y la Biblioteca de la Hispanic Society"), que incluye 150 obras de la Hispanic Society de Nueva York.

Lyon.- FRANCIA GASTRONOMÍA.- Final de la Copa del mundo de la pastelería, celebrada en el marco de la feria Sirha Lyon. (Texto)

Roraima.- BRASIL INDÍGENAS.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viaja al norte del país para comprobar in situ la situación de desnutrición de niños de la etnia yanomami en Roraima. (Texto)

14:00h.- CARACAS.- COLOMBIA PAZ.- Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) comparecen ante la prensa, luego de una reunión extraordinaria que comenzó el martes en Caracas y con la que buscan superar diferencias sobre el cese o no de la violencia durante las negociaciones. La Casona. Municipio Sucre. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Tapachula.- CRISIS MIGRATORIA MÉXICO.- La primera caravana migrante del año parte de la frontera sur de México como un desafío a la nueva política migratoria de Estados Unidos, que contempla la deportación inmediata de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que lleguen por tierra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- Tel Aviv.- ISRAEL GOBIERNO.- Organizaciones de la sociedad civil israelí convocan nuevas manifestaciones en Tel Aviv y otras ciudades de Israel, después de las protestas multitudinarias del sábado anterior contra la polémica reforma judicial impulsada por el nuevo Gobierno de Benjamín Netanyahu, el más derechista y religioso de la historia de Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Multimedia)

11:00h.- París.- FRANCIA MODA.- Loewe presenta su colección otoño-invierno 2023/2024 en la Semana de la Moda Hombre de París.

