Sábado, 21 de enero de 2023 (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Kiev pide acelerar el envío de armas mientras Rusia busca consolidar avances

Leópolis (Ucrania)/Moscú. Ucrania ha pedido a Occidente que acelere los envíos de armamento pesado tras la reunión de Ramstein (Alemania), que no cumplió todas las expectativas de Kiev por la falta de acuerdo para la entrega de tanques, mientras el Ejército ruso intentaba consolidar sus últimos avances sobre el terreno. "De todos modos ayudaréis a Ucrania con las armas necesarias y os daréis cuenta de que no hay otra forma de terminar la guerra que no sea la derrota de Rusia", escribió hoy en Twitter el asesor de la Presidencia de Ucrania, Mykhailo Podolyak, que recalcó que "cada día de retraso es muerte de ucranianos".

UCRANIA GUERRA

Los socios de Scholz ven como "fracaso" la indecisión alemana sobre "Leopard"

Berlín. A las presiones exteriores sobre Alemania para que desbloquee los tanques "Leopard2" que reclama Ucrania se sumaron las críticas de los socios de gobierno de Olaf Scholz, tanto verdes como liberales, que hablan de "fracaso" alemán ante sus aliados y ante Kiev. "La historia nos está mirando. Y Alemania lamentablemente ha fracasado", afirmó la presidenta de la Comisión de Defensa del Parlamento alemán, la liberal Marie-Agnes Strack-Zimmermann, en declaraciones a la televisión pública ZDF, al término de la reunión del Grupo de Contacto de Ucrania celebrada en la base estadounidense de Ramstein (Alemania), con representantes de 50 países aliados de Kiev, mientras que la vicepresidenta del Parlamento de los Verdes, Katrin Göring-Eckardt, dijo que "Ucrania no puede esperar nuestras reflexiones mientras nosotros reflexionamos".

BRASIL DEMOCRACIA

Lula destituye al comandante del Ejército brasileño

Brasilia. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó hoy al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda, dos semanas después de la intentona golpista del 8 de enero perpetrada por bolsonaristas radicales, según avanzan medios locales. El cambio en el mando del Ejército se produce en medio del clima de desconfianza entre el mandatario progresista y algunos sectores de las Fuerzas Armadas desde el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en Brasilia.

COLOMBIA PAZ

Gobierno de Colombia y el ELN retomarán el diálogo el 13 de febrero en México

Caracas. Las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron hoy en Caracas que el diálogo que comenzaron el pasado 21 de noviembre será retomado en México el 13 de febrero, cuando esperan comenzar un segundo ciclo de conversaciones. Las partes dieron a conocer la información en un comunicado conjunto, leído al término de una reunión extraordinaria celebrada en la capital venezolana -donde se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones- para resolver las diferencias de principios de año, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, anunciase un cese el fuego bilateral desmentido días después por la guerrilla.

PERÚ CRISIS

Policía desaloja campus universitario donde acampaban manifestantes en Lima

Lima. La Policía Nacional de Perú (PNP) entró hoy para desalojar el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) de Lima, donde desde hacía varios días acampaban cientos de manifestantes venidos de diversas partes de Perú para participar en las protestas antigubernamentales. Medios locales informaron de que un gran operativo entró la mañana de este sábado e imágenes difundidas en redes sociales mostraron cómo un vehículo policial blindado derribó la puerta metálica del campus para ingresar y proceder al desalojo de los manifestantes.

PERÚ CRISIS

Cierra indefinidamente Machu Picchu por protestas antigubernamentales

Lima. La ciudadela del Machu Picchu y el camino inca permanecerán cerrados desde hoy y por tiempo indefinido debido a las protestas antigubernamentales que se vienen desarrollando desde diciembre, informaron varias organizaciones regionales y estatales mediante un comunicado. "Frente a la actual coyuntura social en la que se encuentra nuestra región y el país, se ha dispuesto el cierre de la Red de Caminos Inka y la Llaqta de Machu Picchu, desde el día 21 de enero de 2023 hasta nuevo aviso, para salvaguardar la seguridad de los turistas y la población en general", se indica en un comunicado oficial.

PERÚ CRISIS

Suben a 60 los muertos en las protestas en Perú, tras una nueva víctima en Puno

Lima. La muerte de un hombre en la región sureña de Puno elevó este viernes a 60 los fallecidos en las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en Perú en diciembre pasado, informaron fuentes sanitarias. Las manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar en Lima derivaron en nuevos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y "severos daños" en la infraestructura en el centro histórico de la capital de Perú, informaron fuentes oficiales. Las protestas reunieron en Lima por segundo día consecutivo a miles de personas, muchas de ellas llegadas desde las regiones del sur del país y, tras un inicio pacífico, derivaron en choques con los agentes de la policía, que en varias calles lanzaron gases lacrimógenos.

FRANCIA PENSIONES

Segunda manifestación en 2 días contra la reforma de las pensiones en Francia

París. Miles de personas, una buena parte de ellos jóvenes votantes de la Francia Insumisa (LFI), protestaron hoy en París en la que supone la segunda gran manifestación en dos días contra la reforma de las pensiones que pretende extender la edad mínima de jubilación de los 62 hasta los 64 años. Después de la jornada sindical de movilización del día19, que incluía una huelga secundada por buena parte del sector público, una decena de organizaciones estudiantiles y de las juventudes de algunos partidos de izquierda organizaron "La marcha en favor de nuestra jubilación".

YIHADISTAS BURKINA FASO

El Ejército de Burkina Faso libera a más de sesenta mujeres secuestradas

Uagadugú. Las más de sesenta mujeres secuestradas por presuntos terroristas a finales de la semana pasada en el noreste de Burkina Faso recuperaron la libertad este viernes en una operación del Ejército burkinés, confirmaron hoy a EFE fuentes castrenses. "No puedo dar los detalles de cómo se desarrolló la operación", dijo a EFE por teléfono este sábado tras confirmar los hechos el comandante Noël Dakissaga, jefe de una de las unidades que combaten a los yihadistas en la región Centro-Norte, donde fueron encontradas las mujeres, a unos 200 kilómetros del lugar del rapto.

CORONAVIRUS CHINA

Alivio y cautela en el primer Año Nuevo chino tras el final del "cero covid"

Pekín/Shanghái. Tres años después, los chinos viven con alivio el primer Año Nuevo Lunar sin restricciones contra la covid, aunque también con cautela por el aumento del número de contagios que vaticinan los expertos en este período festivo. El número de desplazamientos por las vacaciones es muy superior al del año pasado pero sigue lejos de los datos previos a la pandemia: este jueves se registraron 46,1 millones de trayectos, un dato que, pese a representar un aumento interanual del 55,1 %, es todavía un 44 % inferior al registrado en la misma fecha de 2019, último Año Nuevo Lunar antes de la aparición de la covid. EFE

int-fpa