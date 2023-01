Pacheta: "Han sido 12 minutos terribles; es un momento muy delicado"

Madrid, 21 ene. José Rojo, 'Pacheta', entrenador del Valladolid, explicó este sábado, tras la derrota contra el Atlético de Madrid, que han sido "12 minutos terribles" de su equipo, con los tres tantos en contra, advirtió que el 1-0 ha "deshecho" a su conjunto y asumió que "es un momento muy delicado", pero confió en que lo sacará "adelante".

"Hemos querido correr y hemos competido. En muchos momentos hemos hecho cosas bien. El primer gol nos ha deshecho. Estamos con falta de confianza. Estamos en un momento jodido. Esto sólo se arregla trabajando y estando juntos. El equipo ha corrido, pero hemos sido un equipo muy blandito. Nos han metido los tres goles cuando estábamos replegados. No hemos estado nada contundentes. Te vas con sensación de inestabilidad", valoró en rueda de prensa al término del encuentro en el Metropolitano.

"Han sido 12 minutos terribles. Tenemos que hacer mucho más daño, ser más duros, más consistentes... Volver a recuperar todas las buenas sensaciones que teníamos antes del parón del Mundial. Es la primera vez que tengo cinco derrotas seguidas en mi carrera. Es la primera vez que me encuentro en una situación así. También es un aprendizaje", abundó.

"Tenemos 17 puntos y vamos a seguir peleando hasta el final. Este es un momento muy delicado. Claro que sí. Es duro. Darle las gracias a todos los aficionados que siguen enganchados al Valladolid. Tenemos muchas ganas de darles una alegría, de volver a recuperar esa alegría que teníamos antes, porque estamos demasiado responsabilizados con el resultado y tenemos que estarlo con el camino, con lo que tengo que hacer y transmitir para llegar al resultado. Se gana cuando haces bien el camino. Y, en estos momentos, el camino es débil. Tenemos que hacernos fuertes".

Pacheta, que explicó que sufrió las bajas de ultima hora de Joaquín e Iván Sánchez por gastroenteritis, expuso que no le condiciona el mercado cuando hace sus alineaciones iniciales. "Intento sacar el máximo rendimiento a todos los jugadores hasta el último día que estén conmigo", advirtió.

"Mis malas decisiones las pagan mis jugadores, mis asistentes, mi público y las pago yo. Tengo que sacar esto adelante. Soy el que tiene que sacar esto adelante y el responsable de todo lo que sucede. Tengo la sensación de que lo vamos a sacar. No voy a dudar de que este equipo lo puede hacer. Estamos en un momento jodido. Lo hemos sacado adelante otras veces y ésta no va a ser menos", declaró.

Pacheta espera refuerzos en el mercado de invierno: "Estamos en ello. El club está pendiente de ello. Estamos pendientes de intentar mejorar, pero ahora en el mercado son dos o tres detalles, imagino, cuatro alo sumo. No es una avalancha de jugadores que salen y entran. Necesitamos ayuda. Es lo que vamos a ir a buscar: ayuda. Que la gente que venga nos ayude en este proceso que estamos".

Ya mira hacia adelante: "Lo que me da es emoción, que como gane (el próximo partido) me meto con 20 puntos al final de la primera vuelta. Es una barbaridad. Eso es lo que me pone, que voy a ganar al Valencia y me voy a meter en 20 puntos. Nos hace mucho daño cualquier adversidad durante el partido. Pero lo vamos a sacar", concluyó. EFE

