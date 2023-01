McBride dejaría de ser gerente general de selección de EEUU

ARCHIVO - Brian McBride espera el inicio del partido entre el Fire de Chicago y los Timbers de Portland, el 31 de marzo de 2018, en Bridgeview, Illinois (AP Foto/Kamil Krzaczynski, archivo)

NUEVA YORK (AP) — Brian McBride ha dejado de ser el gerente general de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, de acuerdo con una persona cercana a las conversaciones en la federación.

Earnie Stewart, director deportivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, informó la salida a la junta directiva del organismo, durante su presentación cerca del final de la sesión del jueves, dijo la fuente, quien habló con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato porque la decisión no se ha anunciado oficialmente.

ESPN fue el primer medio que informó sobre el fin de la gestión de McBride, quien había ocupado el cargo por tres años.

Stewart no dijo a la junta si el exastro de la selección será reemplazado en el puesto, de acuerdo con la fuente.

Cindy Parlow Cone, presidenta de la Federación, no respondió a una petición de comentarios. Tampoco lo hizo el portavoz Neil Buethe.

McBride supervisaba a sus excompañeros en su puesto de gerente general, y estuvo involucrado en una controversia con uno.

Stewart, de 53 años, jugó para la selección estadounidense en los mundiales de 1994, 1998 y 2002. Fue contratado como gerente general del equipo en junio de 2018, como parte de la reorganización administrativa que siguió a la eliminación del equipo del Mundial de Rusia.

En diciembre de aquel año, recomendó a la junta que Gregg Berhalter fuera contratado como técnico.

Stewart fue ascendido a director deportivo de las selecciones de hombres y mujeres en agosto de 2019, cuando Kate Markgraf fue contratada como la primera gerente general del equipo nacional femenino.

McBride, de 50 años y quien anotó 30 goles en 95 apariciones internacionales, fue contratado como gerente general de la selección masculina en enero de 2020. Tanto él como Markgraf estaban bajo las órdenes de Stewart.

La partida de McBride llega en medio de una disputa que involucra a Berhalter y a la familia del jugador de la selección Gio Reyna. El pleito ha dejado en veremos el futuro de Berhalter con la selección.

Berhalter condujo a Estados Unidos a los octavos de final de la Copa del Mundo en Qatar. El equipo sucumbió en esa instancia ante Holanda.