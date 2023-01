Los favoritos Rune, Rublev y De Miñaur sin problemas a octavos

Melbourne (Australia), 21 ene. El danés Holger Rune (9), el ruso Andrey Rublev (5) y el australiano Alex De Miñaur (22) accedieron a los octavos de final del Abierto de Australia tras superar en tres sets sus partidos frente al francés Ugo Humbert, el inglés Daniel Evans (25) y el francés Benjamin Bonzi, respectivamente.

Rune, vigente campeón de París Bercy, dejó al público de la John Cain Arena en vilo después de torcerse el tobillo derecho en un punto de forma fortuita, lo que para suerte de la competición no privó al nórdico de imponerse con claridad al galo Humbert por 6-4, 6-2 y 7-6(5).

“Me siento mejor de lo que esperaba. Estaba un poco preocupado. Mi tobillo está bien pero mi muñeca me dolía un poco. El doctor lo ha comprobado y me ha dicho que está bien, así que no hay nada por lo que preocuparse”, explicó tras un choque, que se extendió hasta las dos horas y nueve minutos.

Su siguiente rival será el ruso Andrey Rublev (5), quien superó con claridad al inglés Evans por un contundente 6-4, 6-2 y 6-3.

Su repertorio de derechas noqueó al veterano tenista británico después de que su número de ganadores (60) triplicara a los de Evans (20).

La victoria estableció un apretado 4-3 en el cara a cara que mantienen el moscovita con el jugador de Birmingham.

La anécdota divertida del encuentro ocurrió cuando Rublev pidió un plátano a uno de los recogepelotas y su rival, que estaba escuchando la conversación, le regaló una pieza de esta fruta a su contrincante.

“Él tenía dos (plátanos) y me lanzó uno, así que lo cogí. Me ayudó al darme algo de energía”, comentó entre risas.

Respecto a su próximo choque contra Rune, la única vez en la que se enfrentaron fue en el reciente torneo de París Bercy y el danés se impuso por 6-4 y 7-5, precisamente en los octavos de final.

Por su parte, el local De Miñaur igualó su mejor resultado en su slam preferido después de alcanzar los octavos de final por segundo año consecutivo al supera a Bonzi, por 7-6(0), 6-2 y 6-1.

La solidez de De Miñaur, que superó a Rafael Nadal en la reciente United Cup, relució después de cometer tan sólo doce errores no forzados entre la segunda y la tercera manga.

Su próximo rival será el serbio Novak Djokovic (4) o el búlgaro Grigor Dimitrov.

También superaron sus choques de tercera ronda los estadounidenses Jeffrey John Wolf, que superó a su compatriota Michael Mmoh, y el también estadounidense Tommy Paul, que acabó con las esperanzas de su compatriota Jenson Brooksby.

Paul se enfrentará en octavos al ganador del partido que enfrenta al español Roberto Bautista (24) con el británico Andy Murray; mientras que su compatriota Wolf se cruzará con el vencedor del choque entre el también estadounidense Ben Shelton y el local Alexei Popyrin. EFE

