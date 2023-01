Joven de 17 años recibe beca de Real Betis para jugar fútbol de amputados

San Salvador, 21 ene. La salvadoreña Magdalena Figueroa, de 17 años, viajará a España gracias a la beca "Football for Inclusion", patrocinada por el club Real Betis y una cooperativa de ahorro y crédito local en favor de quienes practican el fútbol de amputados.

Eduardo Meléndez, fundador de la Peña Bética en este país centroamericano, dijo a EFE que en El Salvador "no se conoce mucho del deporte adaptado", y que Magdalena Figueroa será "la embajadora que va aprender todo eso".

La joven, que cursa su segundo año de bachillerato, dijo a EFE que desde que se acercó a la Peña Bética es "otra persona".

"Para mi es una gran oportunidad", destacó.

Agregó que es la única mujer que forma parte de la Peña Bética.

Figueroa dijo que comenzó a interesarse por el fútbol a los 7 años, pero que no contaba con oportunidades para practicarlo, y fue hasta que la Peña Bética la contactó que tuvo el espacio.

"Nunca me dieron una bienvenida a un partido o me dieron un balón. Entonces, aquí aprendí a hacer todo y, la verdad, me siento muy contenta cada vez que vengo aquí", agregó.

Comentó que fue a raíz de la picadura de una serpiente, con poco menos de dos años, que le fue amputada una pierna.

De acuerdo con Eduardo Meléndez, que también práctica el fútbol de amputados, la Peña Bética tiene el proyecto de niñez amputada, sobreviviente de cáncer y de escasos recursos, y que es "la primera en Latinoamérica y la única que ayuda a personas con discapacidad".