Fabio Jakobsen: "Ahora soy mejor ciclista y mi reto es ser el mejor sprinter"

San Juan (Argentina), 21 ene. El neerlandés Fabio Jakobsen (Soudal Quick Step), campeón de Europa en ruta, afronta desde este domingo y hasta el día 29 la Vuelta a San Juan con la idea de apuntarse alguna victoria al esprint y ayudar a Remco Evenepoel a renovar el título.

Con el belga maillot arcoíris mundial comparte la experiencia de haber sufrido un grave accidente y una recuperación espectacular que ha permitido a ambos "estar en el top del ciclismo".

Jakobsen (Gorinchem, 26 años) será protagonista de la ronda argentina, ya que el recorrido ofrece cinco llegadas propicias para el esprint, pero sabe que la escuadra deberá proteger a Evenepoel en las jornadas de montaña. El Soudal Quick Step tiene diseñada la estrategia.

"Remco es un corredor muy fuerte y es bueno tenerle aquí con nosotros. Será junto a Lampaert y Morkov clave para el treno del esprint. Luego tendremos a Pieter Serry para controlar la carrera. En la etapa del Alto del Colorado estaremos todos para ayudar a Remco para que dé lo mejor de sí mismo", explicó.

JAKOBSEN Y EVENEPOEL UNIDOS POR LA SUPERACIÒN

Jakobsen, lesionado de gravedad el 5 de agosto de 2020 en el primer esprint de la Vuelta a Polonia, comparte sensaciones de superación con su jefe de filas, Remco Evenepoel, que pasó por una situación similar en el Giro de Lombardía del mismo año.

"Los dos sabemos lo que significa volver después de una caída seria, a ambos nos ha costado tiempo tiempo y trabajo recuperarnos, de seis meses a un año. Claro que hablamos de ello, y coincidimos en que seguimos amando el ciclismo porque es el deporte que nos gusta. Eso explica por qué Remco y yo estamos en el top del ciclismo. Los dos entrenamos y disfrutamos y tenemos mentalidad para seguir adelante, por eso hemos vuelto a alto nivel", dijo el campeón de Europa instantes antes de salir a entrenarse por las carreteras de San Juan.

Una conexión por las dificultades y por los éxitos que ambos disfrutan.

"Remco ha ganado la Vuelta y el Mundial y yo un esprint en el Tour de Francia y el Campeonato Europeo. Nos apoyamos el uno al otro y estamos juntos contentos, trabajamos conectados, nos entendemos, y sabemos que aunque no sea fácil hay que seguir adelante", destacó.

Un trauma superado para el ciclista neerlandés, quien asegura no sentir miedo sobre la bicicleta, aunque si se considera ahora "un corredor un poco más cuidadoso".

EL RETO ES SER EL MEJOR ESPRINTER DEL MUNDO

El ciclista de Gorinchem terminó la temporada 2022 con 13 victorias, sobre un total de 38 que lucen en su palmarés. Su gran objetivo es ser el mejor velocista del mundo.

"Mi reto para el futuro es ser el mejor esprinter. Cuando eres velocista quieres ser el mas rápido y ganar el máximo de carreras posibles, eso es lo que quiero yo, pero hay que ir año a año. Siempre doy lo mejor de mi. El ciclismo se ha convertido en un deporte más especializado, tienes que ver si eres un buen contrarrelojista, un corredor de vueltas o un buen esprinter. Mi talento está en los esprints masivos. Tengo piernas y velocidad, así que trato de ser uno de los mejores de mi época", explicó.

Después de su experiencia del accidente y proceso de recuperación, en el plano humano aquel suceso en Polonia dejó un poso de solidaridad de Jakobsen con todos aquellos que pasan por situaciones similares, sean ciclistas o no.

"Si, por su puesto que me acuerdo de la gente que lo pasa mal. Igual cuando estas sano quieres un montón de cosas, cuando estas en el hospital y no te puedes mover y te duele todo, solo quieres estar sano. Entiendo lo que dice Egan Bernal al respecto porque él también lo ha sufrido. A mí me pasa igual con la gente que lo pasa mal con enfermedades o luchando por su vida. Algunos ciclistas hemos pasado por eso y sabemos lo que es sufrir en un hospital. Pienso mucho en eso y entiendo a esa gente", comentó.

En San Juan, Jakobsen tendrá una piedra de toque enfrentándose a rivales importantes, como el colombiano Fernando Gaviria, el irlandés Sam Bennet o el italiano Giacomo Nizzolo.

"Son rivales muy serios. Ellos son esprinters de elite. Fernando Gaviria es el que más ha ganado en San Juan, y Sam Bennett es el maillot verde del tour. Ambos están a un nivel muy alto, ya que han hecho buenos entrenamientos en invierno. Estos días tendremos 4-5 llegadas al esprint, y lo único que puedo decir es que tengo ganas de batirme con ellos". Gaviria y Benett ganaban en el Tour cuando yo empezaba a ganar en otras carreras".

AHORA SOY MEJOR CORREDOR QUE ANTES DEL ACCIDENTE

Después de superar la lesión, Jakobsen logró una serie de victorias que le permiten pensar en su mejora como ciclista. Los años han demostrado una evolución imparable.

"Creo que me he convertido en un corredor mas fuerte, soy algo mas mayor y espero que algo más sabio. Si miras los resultados, ves que he ganado una etapa en el Tour y soy campeón de Europa. Antes de la caída no tenia estos resultados. El año pasado firmé 13 victorias, cosa que antes no había conseguido. Está claro que ahora soy mejor corredor", destacó.

Tras señalar al británico Mark Cavendish como "el mejor velocista de la historia", Jakobsen admitió que sus sueños como ciclista pasan por ser campeón del mundo, ganar la última etapa del Tour en París o lograr una Milán San Remo.

"Para mí, Cavendish es el mejor de todos los tiempos y espero correr con él otro año más. Para mí es una inspiración y un ídolo", aseguró.

EFE

soc/ism