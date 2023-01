Ancelotti: "No podemos regalar lo de los últimos partidos"

Madrid, 21 ene. Carlo Ancelotti realizó una radiografía de los problemas de su equipo, centrándose principalmente en las labores defensivas y advirtiendo de que en la visita al Athletic Club de LaLiga en San Mamés, no pueden "regalar" lo que han "regalado en los últimos partidos".

"Tenemos en cuenta todo lo que pasó en el partido ante el Villarreal. La reacción fue muy buena, recuperamos un fútbol eficaz pero también cometimos errores grandes en la primera parte. Lo hemos evaluado todo. No se puede entrenar, tenemos solo recuperar y mirar vídeos para corregir errores que ojalá no se repitan. Es un partido muy complicado. Necesitamos la intensidad y las ideas de la segunda parte, sobre todo no regalar lo que hemos regalado los últimos partidos", dijo.

Profundizó el técnico italiano en errores cometidos en fase defensiva y apuntó a "errores de posicionamiento, malas lecturas, presión a destiempo", como factores a corregir.

"Las lineas no estuvieron juntas, se tomaron decisiones individuales que nos afectan, salir a presión cuando no tienen que salir. A mis defensas les digo que nuestra área es amiga, no enemiga. Tenemos que controlar bien nuestra casa. Todo lo que puede llegar detrás de la línea defensiva puede ser un peligro. Controlar esa situación es fundamental para una defensa que antes de presionar debe preocuparse por controlar bien su espalda", detalló.

CAMAVINGA ES "INTOCABLE", COMO KROOS Y MODRIC

La reivindicación en Copa del Rey de Dani Ceballos y el regreso, tras descanso, de Luka Modric, le complica la decisión del centro del campo a Ancelotti para San Mamés. El técnico dejó claro que cuenta con todos sus centrocampistas y que pueden ser igual de importantes comenzando los partidos como saliendo desde el banquillo.

"Esta plantilla es intocable, no solo los veteranos, también los que entran en el campo y lo dan todo como Ceballos y Asensio. Kroos y Modric son intocables, sí, pero no significa que tienen que jugar todos los partidos. Son jugadores que han hecho la historia de este club, la están haciendo y la harán. No significa que deban jugar todos los partidos. Eduardo es igual de intocable", manifestó.

No desveló si Ceballos será titular en San Mamés tras su gran partido en La Cerámica cuando entró en la segunda parte y lideró la remontada del Real Madrid. "Le toca al entrenador decidir si lo hace de inicio o entra durante el partido".

Y descartó Ancelotti que a jugadores que acaban contrato a final de temporada les afecte no haber recibido la llamada del club para renovar. "Veo jugadores muy motivados y lo han demostrado. Nacho, Asensio y Ceballos tienen ilusión, ganas y concentración. El hecho de que acaban contrato en junio no les afecta en nada".

Terminó mostrando el mismo respeto que le dedicó Ernesto Valverde, técnico del Athletic. "Es un buen amigo mío, un gran entrenador, sus equipos juegan con una idea clara, muy bien organizados. Le respeto mucho".

Y valorando el enfrentamiento copero ante el Atlético de Madrid. "No creo que hayamos encontrado un buen sorteo en Copa del Rey. El Atlético es un rival que respetamos mucho. Va a ser un partido entretenido porque es un derbi y todos son bonitos". EFE

rmm/og