Viernes, 20 de enero de 2023 (23.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

TANQUES

Ramstein no desbloquea envío de Leopard, pero Ucrania se muestra optimista

Berlín. El Grupo de Contacto para Ucrania no logró adoptar una decisión acerca del envío de los tanques "Leopard2" de fabricación alemana, que reclama Kiev, pese a lo cual las autoridades ucranianas se mostraron optimistas en sus primeras reacciones tras la reunión en la base estadounidense de Ramstein (Alemania). "Nos hacemos más fuerte y recibiremos todo lo que no hemos recibido hasta ahora", dijo en su cuenta de Telegram el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana, Andrij Jermak. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que participa en la reunión del Grupo de Contacto para Ucrania en Alemania, aseguró este viernes en un tuit que es "urgente" aumentar el apoyo a Kiev para permitir que recupere el territorio ocupado, ante las próximas ofensivas rusas.

RUSIA

Rusia califica de "provocación" y "escalada peligrosa" la reunión de Ramstein

Moscú. Rusia calificó hoy de provocación y escalada peligrosa la reunión de aliados occidentales de Kiev en Alemania, donde abordaron nuevas ayudas militares para Ucrania, al tiempo que las tropas rusas reivindicaron avances en el este y el sureste de este país. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, indicó que la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la Base Aérea de los EE. UU. en Ramstein, Alemania, es una “incitación provocativa” por parte de Occidente y que esta “inevitablemente conducirá a un aumento de las bajas y una escalada peligrosa”.

ALPHABET DESPIDOS

Alphabet (Google) despedirá a unas 12.000 personas, el 6,4 % de la plantilla

Nueva York. La compañía estadounidense Alphabet (Google) anunció este viernes que reducirá su plantilla en unas 12.000 personas, el 6,4 %, después de años de un crecimiento "espectacular" que se ha topado con una "realidad económica diferente" como la actual. De hecho, ya ha enviado un correo electrónico por separado a los empleados de EE.UU. que se han visto afectados por esta reducción de plantilla, según ha anunciado Sudar Pichai, consejero delegado de Google y Alphabet en un comunicado.

EEUU TRUMP

Juez multa a Trump por demanda "vaga" que buscaba "venganza" contra Clinton

Miami (EEUU). Un juez federal de EE.UU. ordenó al expresidente Donald Trump pagar una multa cercana al millón de dólares al considerar que una demanda que presentó contra rivales político, entre ellos la demócrata Hillary Clinton, era frívola y solo buscaba una "venganza política". El republicano afirmaba en la querella que la exsecretaria de Estado, su rival política en las elecciones de 2016, y otras personas involucradas en la investigación sobre la intervención de Rusia en dichos comicios conspiraron para dañar su reputación.

BRASIL DEMOCRACIA

Las Fuerzas Armadas de Brasil garantizan que no habrá otro intento de golpe

Brasilia. Las Fuerzas Armadas de Brasil garantizan que no habrá otro intento de golpe de Estado como el que perpetraron miles de bolsonaristas radicales el pasado 8 de enero en Brasilia, según afirmó este viernes el ministro de Defensa, José Múcio. "No tengan la menor duda de que otro (episodio) como aquel no ocurrirá porque las Fuerzas Armadas se anticiparán a él", aseguró Múcio a los periodistas, tras participar en la reunión que mantuvo el presidente Luiz Inácio Lula da Silva con la cúpula militar.

CHILE ARGENTINA

Chile cita a embajador argentino tras dichos por rechazo a proyecto minero

Santiago de Chile. El Ministerio de Relaciones de Exteriores de Chile citó este viernes el embajador de Argentina, Rafael Bielsa, luego de que este cuestionó el rechazo del Ejecutivo al megaproyecto minero y portuario Dominga que ponía en riesgo la supervivencia de una reserva natural única en el mundo. "El embajador Bielsa fue citado a Cancillería para expresar verbalmente la molestia por sus dichos de ayer en la comisión de Relaciones Exteriores (del Senado)", señalaron desde la Cancillería chilena, donde dieron por "superada" la situación.

FORO DAVOS COSTA RICA

Presidente Chaves niega ataques a la prensa y pide repartir carga migratoria

Davos (Suiza). El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, pidió apoyo exterior para repartir la carga económica que supone el aumento de la migración a su país y negó que esté atacando a la prensa como han criticado organizaciones profesionales. "Costa Rica siempre ha tenido los brazos abiertos a la inmigración por motivos económicos pero sobre todo para los refugiados. Lo que está pasando es que se les fue la mano a algunas personas que lo que quieren es inmigrar por razones económicas y utilizaron la generosidad de nuestro sistema de refugiados para hacerse pasar por perseguidos por razones políticas, de religión, orientación sexual u otras", señaló Chaves en una entrevista con EFE en Davos.

OEA INVESTIGACIÓN

La OEA pagará 120.000 dólares a un bufete para investigar a Almagro

Washington. La Organización de los Estados Americanos (OEA) pagará 120.000 dólares a una firma de abogados para que investigue al secretario general del organismo, Luis Almagro, por haber mantenido una relación íntima con una empleada. El bufete Miller & Chevalier, con sede en Washington D.C., fue la empresa seleccionada de entre las seis propuestas para llevar a cabo la investigación, según confirmaron a EFE dos fuentes con conocimiento del asunto.

FÚTBOL DANI ALVES

La jueza envía a prisión al futbolista Dani Alves por agresión sexual

Barcelona. La jueza instructora ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador internacional brasileño Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. Según han informado fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y ha enviado a prisión al futbolista.

FORO DAVOS

Georgieva (FMI) descarta una recesión pero también un crecimiento "drástico"

Davos (Suiza). La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se ha mostrado cauta sobre la recuperación de la economía global en 2023 y ha descartado una recesión, si bien no cree que haya "una mejora drástica" de la actual previsión de crecimiento, que es del 2,7 %. Georgieva ha reconocido que su impresión es "algo mejor que hace un par de meses", pero no "completamente optimista", pese a que "ha mejorado la inflación, que va en la buena dirección", y el crecimiento de China puede volver a superar este año la media global.

IBEROAMÉRICA MUJER

Reclaman más esfuerzos frente a la violencia contra la mujer en Iberoamérica

Santo Domingo. Iberoamérica debe redoblar los esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres, en una región donde en 2021 se registraron más de 4.400 feminicidios, reclamaron las participantes de la IV Conferencia Iberoamericana de Género, que concluyó este viernes en Santo Domingo. Esta demanda forma parte de la Declaración de Santo Domingo firmada por las responsables de Género de la región y leída en la clausura de la actividad, que empezó el jueves, por la ministra dominicana de la Mujer, Mayra Jiménez.

POLISARIO CONGRESO

Brahim Gali, reelegido para un tercer mandato como líder del Polisario

Campamento de refugiados de Dajla (Argelia). El actual secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, ganó este viernes por mayoría absoluta las elecciones para un tercer mandato del movimiento independentista saharaui. Gali, líder del Polisario desde 2016, venció a Bachir Mustafa con el 69 % por ciento de los apoyos, anunció el portavoz de la comisión electoral del Congreso. Desde el pasado viernes, el Frente Polisario celebra su congreso trienal, máxima autoridad del movimiento, para renovar el liderazgo y la estrategia, que a partir de ahora estará centrada en "intensificar" la "lucha armada" contra Marruecos.

CORONAVIRUS CHINA

China da por superado el pico de casos graves de covid antes del Año Nuevo Lunar

Pekín. China asegura que ya ha pasado el pico de casos graves de covid, pese a que el país se prepara este viernes para unas fiestas por el Año Nuevo Lunar antes de las cuales el número de desplazamientos han crecido un 55 % interanual y en las que se teme la propagación de la covid por las áreas rurales. Las autoridades sanitarias del país asiático aseguraron este jueves que el pasado 5 de enero alcanzaron la cota máxima de pacientes ingresados con cuadros graves de covid-19, cifras que descendieron hasta un 44,3 % llegados al 17 de enero.

R.UNIDO MÚSICA

John Cale publica "Mercy", su primer álbum en más de una década

Londres. El veterano músico británico John Cale publicó este viernes "Mercy", su decimoséptimo álbum de estudio y su primer trabajo con nuevas canciones en más de una década. Los doce nuevos temas que conforman lo último del compositor galés, de 80 años, han sido publicados a cargo de la compañía Double Six/Domino y han recibido excelentes críticas en el Reino Unido, que elogian el "espíritu creativo" y las canciones "embriagadoras" del artista. EFE

