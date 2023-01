Viernes, 20 de enero de 2023 (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

===============

TANQUES

El Grupo de Contacto no autoriza la entrega de tanques "Leopard" alemanes a Ucrania

Berlín. El Grupo de Contacto para Ucrania no logró adoptar una decisión acerca del envío de los tanques "Leopard2" de fabricación alemana, que reclama Kiev, aunque sí ratificó la determinación de los aliados occidentales de apoyar a ese país, principalmente con sistemas de defensa antiaérea. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo al cierre de la reunión que la cuestión de si la entrega de "Leopard" alemanes depende de que Estados Unidos aporte sus tanques "Abrams", "no se plantea" y excluyó una vinculación que hoy el Gobierno alemán dijo que no existe.

RUSIA

Rusia califica de "provocación" y "escalada peligrosa" la reunión de Ramstein

Moscú. Rusia calificó hoy de provocación y escalada peligrosa la reunión de aliados occidentales de Kiev en Alemania, donde abordaron nuevas ayudas militares para Ucrania, al tiempo que las tropas rusas reivindicaron avances en el este y el sureste de este país. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, indicó que la reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania en la Base Aérea de los EE. UU. en Ramstein, Alemania, es una “incitación provocativa” por parte de Occidente y que esta “inevitablemente conducirá a un aumento de las bajas y una escalada peligrosa”.

SOLEDAR

Primer convoy humanitario de la ONU llega a Soledar, en el Donbás

Ginebra. Un convoy humanitario de tres camiones con alimentos, agua, productos de higiene y medicinas llegó hoy a los alrededores de la ciudad ucraniana de Soledar, según confirmó el portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Jens Laerke. Laerke destacó que se trata del primer convoy internacional en llegar al área, y detalló que proporcionará ayuda humanitaria a 800 civiles necesitados de ella tras los intensos combates que se han producido en los últimos días en esta zona de la región del Donbás, ocupada por Rusia.

---------------------------------

OEA INVESTIGACIÓN

La OEA pagará 120.000 dólares a un bufete para investigar a Almagro

Washington. La Organización de los Estados Americanos (OEA) pagará 120.000 dólares a una firma de abogados para que investigue al secretario general del organismo, Luis Almagro, por haber mantenido una relación íntima con una empleada. El bufete Miller & Chevalier, con sede en Washington D.C., fue la empresa seleccionada de entre las seis propuestas para llevar a cabo la investigación, según confirmaron a EFE dos fuentes con conocimiento del asunto.

FÚTBOL DANI ALVES

La jueza envía a prisión al futbolista Dani Alves por agresión sexual

Barcelona. La jueza instructora ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador internacional brasileño Dani Alves, acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre. Según han informado fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y ha enviado a prisión al futbolista.

CORONAVIRUS CHINA

China da por superado el pico de casos graves de covid antes del Año Nuevo Lunar

Pekín. China asegura que ya ha pasado el pico de casos graves de covid, pese a que el país se prepara este viernes para unas fiestas por el Año Nuevo Lunar antes de las cuales el número de desplazamientos han crecido un 55 % interanual y en las que se teme la propagación de la covid por las áreas rurales. Las autoridades sanitarias del país asiático aseguraron este jueves que el pasado 5 de enero alcanzaron la cota máxima de pacientes ingresados con cuadros graves de covid-19, cifras que descendieron hasta un 44,3 % llegados al 17 de enero.

FORO DAVOS

La directora del FMI descarta una recesión de la economía global

Davos (Suiza). La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se ha mostrado cauta sobre la recuperación de la economía global en 2023 y ha descartado una recesión, si bien no cree que haya "una mejora drástica" de la actual previsión de crecimiento, que es del 2,7 %. Georgieva ha reconocido que su impresión es "algo mejor que hace un par de meses", pero no "completamente optimista", pese a que "ha mejorado la inflación, que va en la buena dirección", y el crecimiento de China puede volver a superar este año la media global.

ALPHABET DESPIDOS

Alphabet (Google) despedirá a unas 12.000 personas, el 6,4 % de la plantilla

Nueva York. La compañía estadounidense Alphabet (Google) anunció este viernes que reducirá su plantilla en unas 12.000 personas, el 6,4 %, después de años de un crecimiento "espectacular" que se ha topado con una "realidad económica diferente" como la actual. De hecho, ya ha enviado un correo electrónico por separado a los empleados de EE.UU. que se han visto afectados por esta reducción de plantilla, según ha anunciado Sudar Pichai, consejero delegado de Google y Alphabet en un comunicado.

R.UNIDO MÚSICA

John Cale publica "Mercy", su primer álbum en más de una década

Londres. El veterano músico británico John Cale publicó este viernes "Mercy", su decimoséptimo álbum de estudio y su primer trabajo con nuevas canciones en más de una década. Los doce nuevos temas que conforman lo último del compositor galés, de 80 años, han sido publicados a cargo de la compañía Double Six/Domino y han recibido excelentes críticas en el Reino Unido, que elogian el "espíritu creativo" y las canciones "embriagadoras" del artista. EFE

