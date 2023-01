Un artesano japonés diseña la suela de la bota de Iniesta

Barcelona, 20 ene. Shimpei Inoue. Es un artesano japonés. Diseña la suela exclusiva de la nueva marca de botas que ha creado Andrés Iniesta. Era uno de los sueños de su vida. Judith Rubinat, directora de negocio de Capitten, explica a EFE la filosofía de la empresa. Iniesta apuesta por recuperar los valores del fútbol. Su reto no es competir con los gigantes del sector.

El futbolista español de 39 años se dirige a un público que se resiste a dejarse llevar por la marea de despersonalización que asola actualmente al deporte rey. Y eso se nota en el diseño de la bota. Ha escogido como color base el blanco, que se puede combinar con el negro, el azul y el dorado, precisamente el modelo más caro: 580 euros.

La marca se llama Capitten y la primera colección, Capitten One, está destinada a convertirse en su emblema. “Este modelo de bota es el que se mantendrá dentro de Capitten como la referencia. Hay muchas personas detrás de este producto”, explica a EFE Judith Rubinat, directora de negocio de Capitten, en una entrevista en las oficinas de Barcelona.

Con esta colección, quieren mostrar los valores que vienen implícitos en el nombre de la marca, formada por la raíz ‘capitán’ y la terminación japonesa ‘in’. “Significa continuar trabajando para que las cosas salgan bien y volverse a levantar cuando te caes, ser resiliente”, aclara Rubinat. Y añade: “No somos una marca grande que pueda decir que será la más tecnológica.

No es así. Está muy basada en la personalidad de Andrés y en su forma de entender el fútbol”.

Pero la responsable de​ Capitten, que previamente trabajó en el FC Barcelona y en Nike, considera que “defender unos valores no tiene que ir reñido con ser divertido”. Por este motivo, ya están trabajando en una nueva colección de botas que tiene previsto salir a la luz a finales de marzo. “Tendrán colores más llamativos, la suela también será exclusiva y diseñada por el artesano Shimpei Inoue, y no serán de piel”, desvela.

El primer futbolista en calzar las botas Capitten, evidentemente, está siendo Andrés Iniesta, quien se encuentra en plena pretemporada con el Vissel Kobe. Pero próximamente también las llevarán otros jugadores que la empresa aún no quiere nombrar. “Añadir a otros futbolistas reconocidos nos aporta más visibilidad y credibilidad. Que la gente que practica fútbol vea nuestras botas en los terrenos de juego”, argumenta Rubinat.

¿Y cómo los convencerán para que elijan Capitten antes que gigantes como Nike, Adidas o Puma? “No podemos luchar contra las grandes marcas mediante el presupuesto. No le quitaremos con dinero un jugador a nadie. Así que tendrán que ser jugadores que crean en esta filosofía de marca”, responde la directora de negocio.

La marca nació en Japón en 2022 y, desde el pasado mes de diciembre, se ha expandido globalmente de forma online. Además, Capitten acaba de cerrar acuerdos con marcas muy especializadas en el mundo del fútbol para expandir sus productos en Europa, Sudamérica y Estados Unidos. Capitten tiene una quincena de trabajadores repartidos entre Kobe y Barcelona, donde están las oficinas centrales y el equipo de gestión.

“Andrés ha tenido este proyecto en la cabeza desde hace muchos años. Yo entré en Capitten en abril de 2022 y ya llevaban medio año trabajando en la idea”, explica Rubinat. De hecho, el autor del gol que dio el Mundial a la selección española en 2010 no puso en marcha antes este proyecto a causa de los patrocinios que tuvo con Nike y ASICS.

“Con el paso del tiempo, vas viendo que no solo eres un futbolista, sino que también eres una persona que tiene gustos e ilusiones que pueden estar relacionadas con el fútbol o no. Así que intentas rodearte de un gran equipo humano y de profesionales que te acompañen en esa función. Capitten lo tenía en mente desde hace años, pero no se daba porque tenía otras marcas que me patrocinaban”, explicó el mismo Iniesta a EFE en una reciente entrevista.

Por su parte, Rubinat asegura que la implicación en el proyecto por parte de Iniesta es muy fuerte. “Hablo con él cada día por temas de producto, de diseño, de posicionamiento, de ventas y de comunicación. Capitten es la única marca de un jugador en activo. La marca es de Andrés, para lo bueno y para lo malo. No es que ponga su imagen y ya se desentienda”, expone. Una nueva alternativa ha llegado en el sector de las botas de fútbol.

Sergi Escudero