Plataforma Genesis busca bancarrota ante crisis en sector cripto

(Bloomberg) -- La plataforma de préstamos cripto Genesis Global Holdco LLC se declaró en bancarrota, el colapso más reciente en el sector tras la rápida caída de la bolsa FTX y las pérdidas de los activos digitales el año pasado.

La compañía, más las subsidiarias Genesis Global Capital LLC y Genesis Asia Pacific Pte, solicitaron la protección del Capítulo 11 el jueves en el Distrito Sur de Nueva York, según documentos judiciales. Genesis Global Capital consideró el mismo rango, de US$1.000 millones a US$10.000 millones, tanto para activos como para pasivos, además de más de 100.000 acreedores (la empresa debe alrededor de US$3.400 millones a los 50 más grandes sin garantía).

El plan de Genesis es usar el proceso del Capítulo 11 para tratar de vender activos o recaudar fondos. Los acreedores terminarían siendo dueños del negocio reorganizado si dichos esfuerzos fracasaran, según un comunicado. La compañía tiene la intención de usar US$150 millones en caja disponible para financiarse durante el proceso de bancarrota. El Capítulo 11 permite que una empresa continúe operando mientras trata de encontrar formas de pagar a los acreedores.

Digital Currency Group (DCG), la empresa matriz, estaba en negociaciones confidenciales con varios grupos de acreedores en medio de una crisis de liquidez. Genesis había advertido que había posibilidades de caer en bancarrota si no lograba recaudar fondos.

Genesis Global Trading y otras unidades involucradas en negociaciones de derivados y al spot y negocios de custodia no forman parte de la declaración de bancarrota.

La presión financiera sobre DCG, de Barry Silbert, comenzó a surgir tras el colapso del fondo de cobertura Three Arrows Capital el año pasado. La unidad de préstamos de Genesis suspendió los retiros en noviembre, poco después de que FTX —donde Genesis tenía parte de sus fondos— se declarara en bancarrota. Los activos digitales han perdido alrededor de US$2 billones desde un máximo de 2021 y varios prestamistas cripto han tenido dificultades a raíz de las ventas masivas.

Los rescates y originaciones de préstamos en la operación crediticia de Genesis siguen suspendidos y las quejas serán manejadas a través de un tribunal de quiebras, según el comunicado.

Silbert está enfrascado en una batalla cada vez más intensa con el cofundador de la bolsa cripto Gemini, Cameron Winklevoss, cuyos clientes han perdido acceso a US$900 millones en fondos que colocaron con Genesis.

Amenaza de demanda

Winklevoss dijo en un tuit que “a menos que Barry y DCG entren en razón y hagan una oferta justa a los acreedores, presentaremos una demanda contra Barry y DCG de manera inminente”.

En una solicitud de comentarios, un portavoz de Genesis remitió al comunicado de la compañía. DCG no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico enviada fuera del horario comercial habitual.

En enero, Genesis ha despedido a aproximadamente el 30% de su personal en la última ronda de recortes laborales. El jefe interino, Derar Islim, envió anteriormente una carta a los clientes diciendo que necesitaba “más tiempo” para encontrar una solución a la crisis de liquidez que enfrenta la unidad de préstamos.

DCG, una pieza clave de la industria de las criptomonedas, dijo el 17 de enero que suspenderá los dividendos trimestrales para guardar fondos.

Los extensos negocios del grupo incluyen al gestor de fondos de activos digitales Grayscale Investments LLC. Grayscale Bitcoin Fund, el fondo cripto más grande del mundo, viene cotizando con un gran descuento frente a la cantidad de criptomonedas que posee, lo que ha llevado a accionistas molestos a exigir cambios.

--Con la colaboración de Vildana Hajric, Claire Boston y Sidhartha Shukla.

