Pegula fulmina a Kostyuk y se cruzará con Krejcikova

Melbourne (Australia), 20 ene. La estadounidense Jessica Pegula (3) fulminó a la ucrania Marta Kostyuk por un severo 6-0 y 6-2 en poco más de una hora y se enfrentará en octavos del Abierto de Australia con la checa Barbora Krejcikova (20), que por su parte venció a Kalinina por 6-2 y 6-2 en el primer turno de la mañana.

“No he regalado muchos puntos gratuitos. No estaba sacando bien pero he sacado de forma inteligente”, comentó tras la conclusión de un encuentro celebrado en la Margaret Court y que antecedió al de la española Cristina Bucsa frente a la polaca Iga Swiatek (1).

Pegula, que consiguió superar a la polaca Swiatek en la reciente United Cup, tan sólo concedió once juegos en los seis sets disputados hasta la fecha en la competición.

A pesar de que el resultado fue abultado, la realidad fue bien distinta después de que cuatro de los primeros seis juegos alcanzaran el deuce.

Del mismo modo se desarrolló un segundo set en el que la joven ucrania recuperó la rotura de desventaja y falló una sencilla volea de derecha que hubiera supuesto el 4-3.

Su siguiente rival será la campeona de Roland Garros en 2021, la checa Krejcikova, que tan sólo perdió catorce juegos en los seis sets disputados.

“La he visto bastante y creo que está reencontrándose con su juego. Nunca hemos jugado en individuales”, comentó Pegula sobre el estado de forma de su una Krejcikova que recuperó las buenas sensaciones tras una temporada discreta. EFE

