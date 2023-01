Google eliminará 12.000 puestos de trabajo en todo el mundo

(Bloomberg) -- Alphabet Inc., la empresa matriz de Google, anunció que eliminará alrededor de 12.000 puestos de trabajo, más del 6% de su fuerza laboral mundial, convirtiéndose en el último gigante tecnológico en reducir personal tras años de fuerte crecimiento y contrataciones.

Los recortes afectarán a puestos de trabajo a nivel mundial y en toda la empresa, dijo el viernes Sundar Pichai, director ejecutivo de la empresa, en un correo electrónico a los empleados, en el que señaló que asume “toda la responsabilidad por las decisiones que nos han llevado hasta aquí”.

Las acciones de Alphabet subían hasta un 1,8% durante las operaciones previas a la apertura de Nueva York después de que se hiciera público el anuncio. La acción ha caído un 30% en el último año.

Con los despidos, Google se une a otros gigantes tecnológicos que han reducido drásticamente sus operaciones en medio de una economía mundial que se tambalea y una inflación desenfrenada. Meta Platforms Inc, Twitter Inc. y Amazon.com Inc. han recortado sus plantillas. Gracias a su sólido negocio de búsquedas, Google ha sido una de las empresas tecnológicas que más tiempo ha resistido. Pero la empresa se enfrenta a una desaceleración de la publicidad digital y su división de computación en la nube sigue rezagada respecto de Amazon y Microsoft Corp.

“Estos son momentos importantes para afinar nuestro enfoque, rediseñar nuestra base de costos y dirigir nuestro talento y capital a nuestras principales prioridades”, escribió Pichai en el correo electrónico.

Señaló que la empresa tiene una “oportunidad sustancial ante nosotros” con la inteligencia artificial, un área de inversión clave en la que Google se enfrenta a un aumento de la competencia reciente.

Pichai dijo que Alphabet pagará a los empleados afectados al menos 16 semanas de indemnización y seis meses de prestaciones de salud en Estados Unidos, y que otras regiones recibirán paquetes de acuerdo a las leyes y prácticas locales. Los bonos no se verán afectados, puntualizó.

En octubre, la compañía informó ganancias e ingresos para el tercer trimestre que no cumplieron las expectativas de los analistas. Las ganancias cayeron un 27%, hasta US$13.900 millones, en comparación con el año anterior. En ese momento, Pichai dijo que Google recortaría sus gastos y la directora financiera, Ruth Porat, señaló que el número de nuevos puestos de trabajo se reduciría en más de la mitad en el cuarto trimestre con respecto al período anterior.

La reducción de empleos de Google se produce tras la presión de los inversionistas para que adopte una estrategia más agresiva para disminuir el gasto. En noviembre, TCI Fund Management Ltd. instó al gigante de las búsquedas en internet en una carta abierta a fijar públicamente un objetivo para los márgenes de ganancia, aumentar la recompra de acciones y reducir las pérdidas en su cartera de Otras Apuestas, la división más ambiciosa de Alphabet

“La empresa tiene demasiados empleados y el costo por empleado es demasiado alto”, señaló el director gerente de TCI, Chris Hohn, señalando que la plantilla de Alphabet había aumentado un 20% anual desde 2017.

Google ha tomado una serie de medidas de reducción de costos en los últimos meses, como la cancelación de la próxima generación de su computadora portátil Pixelbook y el cierre permanente de Stadia, su servicio de juegos en la nube. A principios de enero, Verily, una unidad de biotecnología de Alphabet, informó que recortaría el 15% de su personal.

Desde 2017, la empresa ha aumentado más del doble su plantilla, que alcanzó los 186.779 empleados en el trimestre más reciente. Muchas de esas contrataciones fueron para la división de nube de Google, donde la compañía está tratando de construir una segunda línea de ventas para complementar su negocio de anuncios.

Pero la unidad de la nube, que generó ingresos por US$6.900 millones en el último trimestre, sigue ocupando el tercer lugar en el mercado según la mayoría de las estimaciones.

En los últimos años, Google también ha incorporado miles de empleados a su naciente división de hardware con las adquisiciones de HTC y Fitbit.

Según la consultora de recursos humanos Challenger, Gray & Christmas Inc., el sector tecnológico fue el que más recortes de empleo registró en 2022, con 97.171 en todo el año, un 649% más que el año anterior.

Nota Original:Google to Cut 12,000 Jobs in 6% Slash to Global Workforce (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.