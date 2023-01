El Getafe y el Athletic miden las sensaciones de los candidatos

Madrid, 20 ene. La decimoctava jornada de LaLiga española calibrará el estado de los dos favoritos al título, el Barcelona y el Real Madrid, que medirán sus diferente sensaciones de euforia e irregularidad ante dos rivales con diferentes objetivos: el Getafe, que pelea por no descender, y el Athletic, al borde de los puestos europeos.

De momento, el líder es el Barcelona. Los hombres de Xavi Hernández viven en un estado de felicidad casi permanente después de cuatro duelos oficiales que han relanzado su proyecto. Primero, ganaron al Atlético de Madrid 0-1 Liga; después, superaron al Betis en las semifinales de la Supercopa de España; el Real Madrid fue su siguiente víctima en la final; y el Ceuta, este jueves, en octavos de la Copa del Rey, tampoco pudo con el cuadro blaugrana.

Con tres puntos de renta sobre el Real Madrid, el Camp Nou espera ser una fiesta para celebrar la Supercopa de España con una victoria sobre el Getafe, que jamás ha ganado al Barcelona en su estadio. Sin los sancionados Robert Lewandowski y Ferrán Torres, tendrá que verse las caras con un equipo necesitado que aún no conoce la victoria en 2023 y que roza los puestos de descenso: sólo un punto separa al conjunto de Quique Sánchez Flores del abismo.

Mientras, el Real Madrid tendrá que afrontar un encuentro mucho más complicado en San Mamés. La victoria agónica en Copa del Rey ante el Villarreal (2-3) después de remontar un 2-0 en contra no tapa el irregular estado de forma del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

A la derrota contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España, el combinado madridista suma otra decepción en la pasada jornada de Liga, en la que, precisamente el Villarreal, propició otro disgusto al Real Madrid en su estadio. Derrotado 2-0 en El Madrigal, no puede permitirse el lujo de ceder puntos contra el Athletic, que está a sólo una unidad de la cuarta y última plaza que da acceso a la Liga de Campeones. Ancelotti y sus jugadores, tendrán que sudar de lo lindo para no perder la estela del Barcelona.

Por detrás del Real Madrid, la Real Sociedad acecha con la tercera plaza. A sólo tres puntos de distancia del equipo de Ancelotti, el conjunto de Imanol Alguacil visitará uno de los campos más complicados de Primera División: el Estadio de Vallecas, donde el Rayo quiere confirmar su recuperación tras su victoria de la pasada jornada en Valladolid, que rompió una racha de tres encuentros sin ganar.

Sin Martin Zubimendi, ausente por acumulación de tarjetas, la Real Sociedad, una de las grandes sensaciones del curso, buscará su quinta victoria seguida ante un equipo que con Isi Palazón al frente mantiene intacto su sueño europeo. Sólo un par de puntos separan al Rayo de la sexta posición. Todo es posible en Vallecas.

Mientras el Atlético de Madrid, ya alejado a trece puntos del líder y fuera de la pelea por el título, necesita recuperarse frente al Valladolid de sus últimos dos pinchazos (0-1 contra el Barcelona y 1-1 en Almería). Con mejores sensaciones en la Copa del Rey tras superar al Levante (0-2), los hombres de Simeone no pueden permitirse más sobresaltos si no quieren ver comprometida la cuarta plaza.

El técnico argentino no podrá contar con los sancionados Sergio Reguilón y Stefan Savic, mientras José María Giménez y Yannick Carrasco son duda por lesión. Y, en el terreno de los despachos, el duelo estará marcado por la llegada de Memphis Depay, que ya se entrena con sus nuevos compañeros. El Valladolid, ajeno a todo el ruido mediático rojiblanco, jugará en el Estadio Cívitas Metropolitano su particular liga por no descender. De capa caída tras cuatro derrotas consecutivas, sólo está a un punto del descenso.

Precisamente, eso es lo que se jugarán el Sevilla y el Cádiz en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Hace meses, pocos imaginaban que el Sevilla, al borde del ecuador del campeonato, iba a estar en una situación semejante. Penúltimo en la tabla, tendrá que afrontar un duelo clave ante el Cádiz, aún enfadado por el arbitraje que sufrió ante el Elche y en el que Iglesias Villanueva desató una agria polémica tras no revisar desde el VAR un fuera de juego en el tanto del conjunto alicantino que quitó dos puntos al equipo de Sergio González.

El Elche, que rescató un empate (1-1) del estadio del Nueva Mirandilla, sólo suma cinco puntos en toda la temporada y recibirá a uno de los conjuntos más rocosos y complicados de toda la categoría: Osasuna, en la séptima posición y a una unidad de la Liga de Campeones, viajará a Alicante con casi toda su artillería (son baja Lucas Torró, Nacho Vidal y Rubén Peña) con la intención de seguir inmerso en la pelea por objetivos de primer nivel.

Otros dos que andan en la misma lucha, el Villarreal y el Betis, quinto y sexto respectivamente, tendrán que levantarse de sus caídas en la Copa del Rey esta semana. Eliminados por el Real Madrid y por Osasuna, se jugarán sus plazas continentales ante un par de equipos que pelean por no perder la categoría: el Espanyol, en Cornellá, recibirá eufórico al Betis tras su victoria en el Coliseum, y el Girona visitará el estadio de La Cerámica con la tranquilidad de su undécima plaza.

Abrirán la jornada este viernes el Mallorca y el Celta en Son Moix, donde el cuadro gallego, pese a que acumula cuatro encuentros consecutivos sin perder, intentará despegarse de una vez por todas de las posiciones peligrosas. Y en Mestalla, el Valencia y el Almería, disputarán el duelo de la zona media de la tabla: duodécimo contra decimotercero, por abandonar la zona intrascendente de LaLiga Santander.

- Programa de la decimoctava jornada (hora local. GMT: -1 hora):

Viernes:

21.00 Mallorca - Celta

Sábado:

14.00 Rayo Vallecano - Real Sociedad

16.15 Espanyol - Betis

18.30 Atlético Madrid - Valladolid

21.00 Sevilla - Cádiz

Domingo:

14.00 Villarreal - Girona

16.15 Elche - Osasuna

18.30 Barcelona - Getafe

21.00 Athletic - Real Madrid

Lunes:

21.00 Valencia - Almería. EFE

jjl/og