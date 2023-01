El australiano Peter Bol, cuarto en los 800 metros en Tokio, positivo por EPO

Sídney (Australia), 20 ene. El atleta australiano Peter Bol, cuarto en 800 m en los Juegos Olímpicos de Tokio, ha sido suspendido de manera provisional tras dar positivo por EPO en un test realizado el pasado octubre, indicaron este viernes fuentes oficiales.

Athletics Australia, el organismo que rige el atletismo en el país oceánico, indicó hoy que el pasado 10 de enero fue informado por la agencia antidopaje nacional (Sport Integrity Australia) del positivo por eritroproyetina (EPO) de Bol en una muestra de sangre tomada el pasado 11 de octubre.

El propio atleta compartió la noticia en su cuenta de Twitter, en la que defiende su inocencia y se declara "en shock total" por la noticia.

"Soy inocente y no he tomado la sustancia de la que se me acusa. Para ser claro, nunca en mi vida he comprado, buscado, poseído, administrado o usado EPO sintética ni cualquier otra sustancia prohibida", afirmó Bol en una nota colgada en la red social.

El atleta, considerado como el mejor especialista de los 800 metros en la historia de Australia, recalcó "la importancia crítica" de proclamar su inocencia "con la convicción más fuerte" y pidió confianza a sus compatriotas.

"Pido a todo el mundo en Australia que me crea y deje que el proceso avance", dijo sobre la posibilidad de que un contraanálisis determine su inocencia.

Bol, nacido en Sudán en 1994 y residente en Australia desde que su familia huyó de la guerra cuando él tenía 4 años, es una de las mayores estrellas del atletismo australiano actual.

En los pasados Juegos Olímpicos de Tokio fue cuarto en la final de 800 metros, a 53 centésimas del bronce logrado por el polaco Patryk Dobek en una carrera ganada por el keniano Emmanuel Korir.