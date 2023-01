Deutsche Bank subiría bonos a traders, bajaría 40% a asesores

(Bloomberg) -- Deutsche Bank AG está considerando aumentar ligeramente las bonificaciones de sus operadores bursátiles y reducir drásticamente las del personal que ayuda a emitir bonos y acciones, lo que refleja la fuerte divergencia de resultados entre ambos negocios.

El banco alemán está debatiendo un aumento promedio en la compensación variable de alrededor del 10% para los ejecutivos que compran y venden valores de renta fija y divisas, después de que la unidad registrara otro año exitoso, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

El total repartido dentro de la división que asesora a las empresas sobre operaciones y emisiones de deuda y capital, conocida como Origination & Advisory (O&A), podría caer hasta un 40%. Esto supondría una reducción de las bonificaciones totales en la división de banca de inversión de menos del 10%, señalaron las fuentes citadas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de información privada.

Un portavoz de Deutsche Bank declinó hacer comentarios.

La decisión sobre las bonificaciones cerrará un año en el que la unidad de negociación de Deutsche Bank, dirigida por Ram Nayak, ha seguido creciendo, consolidando su papel como el mayor motor de ingresos del banco por lejos y quizás la razón más importante por la que la estrategia de recuperación del director ejecutivo, Christian Sewing, se considera un éxito. Por el contrario, la unidad de O&A, dirigida por Mark Fedorcik, vio caer sus ingresos un 58% en los nueve primeros meses de 2022, debido a la paralización de las operaciones en todo el sector financiero tras los extraordinarios ingresos del año anterior.

Una consideración importante en Deutsche Bank es garantizar que las bonificaciones estén más o menos en línea con la competencia, dijeron las personas. El banco no quiere pagar muy por debajo del promedio porque eso puede complicar la cobertura de puestos y la retención de talento, pero tampoco quiere terminar pagando más de lo que considera necesario para lograr esos objetivos dadas las restricciones de costos.

Deutsche Bank está tratando de mantener la participación de mercado que ha recuperado en la negociación de renta fija en los últimos años y se está expandiendo cuidadosamente a nuevos productos como parte de ese esfuerzo, informó Bloomberg. La directora ejecutiva para las Américas, Cristiana Riley, declaró el martes a Bloomberg TV que el banco podría contratar “de manera oportunista” dadas las amplias rondas de recortes de empleo anunciadas por algunos rivales.

El Financial Times fue el primero en informar sobre el recorte del 40% en las bonificaciones para los banqueros de inversión de Deutsche Bank. Bloomberg informó en diciembre que el banco planeaba reducir los bonos para los responsables de las operaciones.

Nota Original:Deutsche Bank Plans Trader Bonus Bump, Dealmakers Get 40% Cut

