Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 ene (11.00 GMT)

Madrid, 20 ene(EFE).-

NUEVAS COBERTURAS

.- Moscú,.- Las fuerzas aéreas de Rusia y Bielorrusia continúan sus ejercicios aéreos tácticos conjuntos desde territorio bielorruso, en medio de continuas especulaciones sobre un posible nuevo ataque ruso desde territorio bielorruso contra el norte de Ucrania y su capital, Kiev.

(vídeo)(enviado)

.- Jamrud (Pakistán).- La Policía pakistaní investiga este viernes el atentado suicida ocurrido la víspera en la ciudad de Jamrud, situada a unos 200 kilómetros de Islamabad.

(vídeo)(foto)(enviado)

.- Madrid (España).- El 2 de agosto de 2021, Ahmad y Sofia aterrizaban en Barajas con sus cuatro hijos menores. Atrás dejaban su hogar, su familia y un país tomado por los talibanes, sabían que no sería fácil, pero casi 18 meses después no se arrepienten: "Cuando veo que mis niñas hablan de su futuro, me da satisfacción, tienen libertad total para decidir, era lo que quería y lo que merecían".

(vídeo)(foto)(enviado)

.- Pretoria (Sudáfrica),.- (Imagen: Kim Ludbrook) Miembros del movimiento por los derechos civiles #notinmyname protestaron este viernes en Pretoria contra los apagones en todo el país causados por el disfuncional proveedor nacional de energía Eskom.

(vídeo)(enviado)

.- Ciudad del Vaticano.- El papa celebró hoy que haya más de 400.000 inscritos para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) que se celebrará en Lisboa en agosto de 2023, en un mensaje dirigido a los jóvenes con motivo del evento que tendrá lugar en la capital portuguesa.

(vídeo)(foto)(audio)(enviado)

.- Lúxor/El Cairo (Egipto).- El paganismo en Egipto vive un periodo de "renacimiento" con el aumento de los anuncios de retiros espirituales de meditación en el país de los faraones, donde cada vez más grupos de personas acuden para sentarse a "adorar" a los dioses del Antiguo Egipto, liderados por un "profeta

(vídeo)(foto)(audio)(enviado)

.- Bangkok (Tailandia).- Tailandia celebra este viernes la llegada del Año Nuevo chino que favorecerá a que la economía se expanda un 3,6% en 2023, lo que refleja la recuperación económica del país asiático tras la pandemia.

(vídeo)(foto)(enviado)

.- Seúl (Corea del Sur).- La festividad del Año Nuevo Lunar es una de las principales fiestas tradicionales de Corea, en la que muchos coreanos realizan largos viajes a sus ciudades natales para visitar a sus familiares y rendir homenaje a sus antepasados.

(vídeo)(foto)(enviado)

.- Tokio (Japón).- El índice de precios de consumo (IPC) en Japón subió un 2,3 % en 2022 debido principalmente al encarecimiento energético y de las materias primas, en el que marca el mayor crecimiento anual del índice en ocho años, informó hoy el Gobierno.

(vídeo)(foto)(audio)(enviado)

.- Tokio (Japón).-El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) señaló hoy que el vertido al mar de agua contaminada y procesada de la central nuclear de Fukushima previsto para los próximos meses se basará "en los más altos estándares internacionales de seguridad", ante la inquietud de países vecinos y del Pacífico.

(vídeo)(foto)(audio)(enviado)

.- Jerusalén.- Un "plan B", así es como israelíes liberales y seculares describen la opción de irse del país ante la deriva ultraderechista que está tomando. No planean marcharse de inmediato, pero cada vez más lo ven plausible ante la corriente religiosa y conservadora que domina la política de Israel bajo el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu.

(vídeo)(foto)(audio)(enviado)

.- Tongyeong (Corea del Sur).- Corea del Sur es uno de los mayores productores de ostras del mundo, solo superado por China, con una producción de 300 mil toneladas en 2020, según estadísticas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), de las cuales más del 80% proceden de las zonas costeras de Gyeongsang del Sur, como la ciudad de Tongyeong.

(vídeo)(foto)(audio)(enviado)

.- Madrid (España).- Ecuador será el país invitado en la Feria Internacional del Turismo de Madrid (Fitur) en 2024, según adelantó en una entrevista con EFE el ministro ecuatoriano de Turismo, Niels Olsen.

(vídeo)(foto)(enviado)

.- Conway (Australia).- Una guardabosque de un parque en el noreste de Australia encontró un sapo de caña, también conocido como sapo gigante, de 2,7 kilos, informaron este viernes fuentes oficiales, que agregaron que el "monstruoso" animal ha sido "removido de la naturaleza".

(vídeo)(foto)(enviado)

.- Nueva Delhi (India).-La española Carolina Marín cayó este viernes en los cuartos de final del Abierto del India tras perder por 17-21, 21-14 y 9-21 ante la número uno del ránking y actual campeona del mundo, japonesa Akane Yamaguchi.

(vídeo)(foto)(audio)(enviado)

