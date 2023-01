Alves, el emblema del Barcelona acusado de presunta agresión sexual

Barcelona, 20 ene. El futbolista brasileño Dani Alves, que esta mañana de viernes fue detenido por los Mossos d'Esquadra y llevado al juzgado de instrucción número 15 para que declare por una presunta agresión sexual, juega actualmente en las filas del Pumas mexicano pero sigue siendo un emblema del Barcelona, donde estuvo ocho años y medio divididos en dos periodos (2008-2016 y 2021-2022).

Ahora, Barcelona, la misma ciudad en la que se convirtió en un icono futbolístico, es el escenario de la presunta agresión sexual que realizó a una mujer en la discoteca Sutton la noche del 30 al 31 de diciembre. En la denuncia, la mujer asegura que Alves le hizo tocamientos por debajo de la ropa interior sin su consentimiento.

Con el Barcelona, Alves ganó tres Ligas de Campeones, seis Ligas, cuatro Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y cuatro Supercopas de España. Fue un fijo en el lateral derecho del Barcelona desde su llegada en 2008 y, desde que se fue en 2016, el equipo catalán aún no ha conseguido encontrarle un relevo que aporte su nivel en el terreno de juego.

Alves regresó al Barcelona en mitad del curso pasado para jugar de azulgrana medio año con el objetivo de suplir las carencias que había en esa posición, mejorar la competitividad en el vestuario y tener opciones de acudir al Mundial de Qatar con Brasil. Su segundo paso por el conjunto azulgrana fue discreto, pero Alves logró su propósito de ser convocado para la cita mundialista.

El Barcelona decidió no renovarlo para la temporada actual y el jugador se fue al Pumas. Pero la relación entre la entidad azulgrana y el futbolista brasileño no se deterioró. Lo demuestra el hecho de que durante las semanas previas al Mundial, cuando el brasileño ya había finalizado la temporada en México y esperaba la convocatoria de Brasil, estuvo ejercitándose en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, donde se entrena el Barcelona, para no perder la forma.

Antes de convertirse en un emblema del Barcelona, Alves triunfó en el Sevilla (2002-2008), donde se hizo un nombre en el panorama europeo. Allí conquistó dos Copas de la UEFA, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa y una Supercopa de España.

Aunque su debut como profesional fue en 2001 en el Esporte Clube Bahia. Después de su primer paso por el fútbol español, militó en el Juventus de Turín, el Paris Saint-Germain y el Sao Paulo. Además, ha sido 126 veces internacional con la selección absoluta brasileña, con la que destacan las dos Copas América conquistadas. En total, Alves acumula en su carrera 44 títulos, siendo así el futbolista con un palmarés más amplio en toda la historia.

ROBINHO, 'CASO ARANDINA' Y SANTI MINA

Uno de los casos más graves de delitos sexuales cometidos por futbolistas de primer nivel durante los últimos tiempos es precisamente el de otro brasileño, Robinho, exjugador del Real Madrid, Milan y el Manchester City. Fue condenado a nueve años de prisión por una violación grupal que cometió en una discoteca en 2013, cuando jugaba en las filas del Milan.

El delantero vive en Brasil y el Ministerio de Justicia de Italia solicitó en octubre pasado su extradición al gobierno brasileño.

En España tuvo lugar el denominado ‘caso Arandina’, en el que tres futbolistas de este equipo de Aranda del Duero (Burgos) forzaron a una menor de edad en noviembre de 2017. Carlos Cuadrado y Víctor Rodríguez están condenados a nueve años de cárcel por un delito de agresión sexual a una menor.

Por otro lado, Santi Mina, futbolista del Celta de Vigo, fue condenado a cuatro años de cárcel por abusos sexuales a una mujer en junio de 2017. Mina permanece en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos que puso a la sentencia y actualmente está cedido en el Al-Shabab de la Liga de Arabia Saudí. EFE

