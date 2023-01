AGENDA DE EFE INTERNACIONAL DEL 21 AL 27 DE ENERO

Moscú/Leópolis/Otras capitales - Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

Sábado 21 de enero

=================

Tapachula (México) - La primera caravana migrante del año parte de la frontera sur de México como un desafío a la nueva política migratoria de Estados Unidos.

Ciudad de Guatemala - Comienza la inscripción de los candidatos a las elecciones presidenciales y locales de Guatemala de junio próximo.

San Salvador - Peregrinación de farolillos en conmemoración del 91 aniversario de la masacre indigena y campesina de 1932.

Los Ángeles (EE.UU.) - Continúa el Festival de Sundance tras su regreso en esta edición con un formato híbrido. (Hasta el 29 de enero).

Ciudad de Panamá - Concierto al aire libre de puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, como evento de cierre del Panama Jazz Festival 2023.

Ciudad de México - Celebración del Día del Mariachi en medio de un creciente intento de los charros por preservar la tradición, que se ha perdido ante la muerte de ídolos como Vicente Fernández.

Ciudad del Vaticano - El papa Francisco recibe en audiencia al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

Pekín - Comienzan las vacaciones por el Año Nuevo Lunar en China, la mayor migración anual del mundo, que se realizan por primera vez tras la finalización de la política 'cero covid' que regía en el país desde el inicio de la pandemia en 2020.

París - Marcha por las pensiones convocada por la izquierda francesa, en contra de los planes del Ejecutivo de Emmanuel Macron de reformar el sistema de jubilación.

Madrid - Organizaciones políticas de la oposición convocan una manifestación contra el Gobierno de izquierdas que lidera Pedro Sánchez.

Tel Aviv - Nuevas manifestaciones en Tel Aviv y otras ciudades de Israel contra la reforma judicial de Benjamín Netanyahu.

París - Loewe presenta su colección otoño-invierno 2023/2024 en la Semana de la Moda Hombre de París.

Londres - La Royal Academy of Arts abre la exposición "Spain and the Hispanic World", que ofrece una narrativa visual de la cultura española y su impronta en América Latina.

Domingo 22 de enero

====================

Miami (EE.UU.) - La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, defiende los derechos reproductivos en un discurso en Tallahassee (Florida), con motivo de los 50 años del fallo del Tribunal Supremo en el caso Roe vs Wade que consagró el derecho al aborto en el país y fue revocado en 2022 por el mismo alto tribunal.

San Salvador - Feligreses conmemoran el primer aniversario de la beatificación del padre Rutilio Grande, asesinado en 1977, previo al estallido del conflicto armado interno (1980-1992), por los escuadrones de la muerte.

La Paz - Celebración del Día del Estado Plurinacional de Bolivia.

Quito - El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, regresa a Ecuador tras culminar su gira que lo llevó durante la última semana por España, el Foro de Davos y el Vaticano, donde tuvo una audiencia con el papa Francisco.

París - La cumbre francoalemana se realiza en París, tres meses después de haber sido aplazada tras una serie de diferencias por la guerra de Ucrania y la política energética.

Argel - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, inicia una visita oficial a Argelia para consolidar la asociación estratégica.

París - El diseñador español Arturo Obegero presenta su colección otoño-invierno 2023/2024 en la Semana de la Moda hombre de París.

París - Gran final del campeonato de cocineros Bocuse d'Or, que se celebra en el marco de la feria Sirha Lyon.

Lunes 23 de enero

====================

Buenos Aires - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, inicia una visita oficial a Argentina.

Buenos Aires - El expresidente boliviano Evo Morales encabeza en Buenos Aires una reunión con movimientos sociales en Argentina, en la víspera de que la ciudad acoja la cumbre de presidentes de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Nueva York (EE.UU.) - Comienzan las sesiones de alegatos de las partes en el caso abierto contra Genaro García Luna, exs ecretario de Seguridad de México.

Tegucigalpa - Asume funciones la nueva Corte Suprema de Justicia de Honduras para el período 2023-2030, tras la elección de sus 15 magistrados por el Parlamento.

Londres - Vista ante el Tribunal Superior de Londres por una reclamación de recuperación de deuda del fondo CRF contra Cuba.

París - El Consejo de Ministros francés aprueba el proyecto de reforma de las pensiones, que aumenta la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

Bruselas - Consejo de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

Lusaka - Gira africana de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, con visita al presidente de Zambia.

Pretoria - El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, visita Sudáfrica y se reúne con su homóloga sudafricana.

Plovdiv (Bulgaria) - El canciller federal de Austria, Karl Nehammer, visita Bulgaria y se reúne con Rumen Radev, el presidente búlgaro.

París - El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Josef Aschbacher, ofrece en París su rueda de prensa anual.

Londres - Huelga de empleados de ambulancias de Inglaterra para exigir incrementos salariales.

Lisboa - El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero habla sobre los extremismos de derecha.

Ginebra (Suiza) - Rueda de prensa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para presentar un estudio sobre las grasas artificiales.

Bruselas - Comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo del miembro del BCE Fabio Panetta sobre el euro digital.

París - La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se pronuncia sobre la queja de una escritora cuyo libro con contenido LGTBI fue clasificado como potencialmente perjudicial para niños.

Bruselas - Informe del Tribunal de Cuentas sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea (UE).

París - Christian Dior y Schiaparelli presenta en la pasarela de Alta Costura su colección primavera-verano 2023, durante la Semana de la Moda de París.

Bruselas - La reina Matilde de los belgas cumple 50 años.

Río de Janeiro (Brasil) - Divulgan el índice de confianza del consumidor brasileño en enero.

Martes 24 de enero

==================

Buenos Aires - Jefes de Estado y de Gobierno de los 33 países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) se reúnen en Buenos Aires para la VII Cumbre de la organización.

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la situación en Haití.

Santiago de Chile - El Parlamento chileno empieza a elegir a los 24 expertos que prepararán el borrador base para la nueva Constitución.

La Habana - El Proyecto cubano José Martí de Solidaridad Internacional convoca la V Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo, bajo el lema "Con todos y para el bien de todos, Diálogo de Civilizaciones". (Hasta el 28 de enero).

Washington - El Boletín de los Científicos Atómicos desvela la posición de las manecillas del Reloj del Juicio Final.

Washington - El Senado estadounidense examina los problemas de Ticketmaster y la falta de competencia en ese sector.

Los Ángeles (EE.UU.) - La Academia de Hollywood anuncia las producciones nominadas para la 95ª edición de los Óscar.

La Paz - Celebración de la Fiesta del Ekeko, dios de la abundancia.

Miami (EE.UU.) - Comienza la quinta edición del Ibero American Film Festival Miami (IAFFM). (Hasta el 29 de enero).

Nueva York (EE.UU.) - El brasileño Bispo do Rosario expone en solitario en el Consejo de las Américas (Americas Society).

Londres - Huelga de empleados de la antigua empresa pública de correos Royal Mail.

Túnez - La Justicia antiterrorista en Túnez estudia retirar la inmunidad judicial a 13 de los 57 magistrados cesados en junio.

Moscú - Se cumplen 11 meses desde el inicio de la guerra rusa en Ucrania.

Rabat - El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Ouahbi, habla sobre la reforma del Código Penal que planea su Gobierno.

Bruselas - Comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo de la comisaria de Servicios Financieros.

París - La ministra francesa de la Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, presenta sus perspectivas.

París - La ministra alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, participa en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Viena - La ONU difunde en Viena el Informe Global sobre Trata de Personas 2022.

Bruselas - Comienza la Conferencia Europea del Espacio.

París - Chanel presenta en la pasarela de Alta Costura su colección primavera-verano 2023, durante la Semana de la Moda de París.

El Cairo - Feria Internacional del Libro de El Cairo.

Nueva York (EE.UU.) - Microsoft anuncia los resultados del segundo trimestre de su ejercicio 2023.

Nueva York (EE.UU.) - 3M, General Electric, Verizon y Johnson & Johnson anuncian sus resultados del cuarto trimestre de 2022.

Buenos Aires - El instituto de estadísticas de Argentina difunde el estimador mensual de actividad económica de noviembre pasado.

Ciudad de México - El Instituto de Estadística de México publica la inflación anual de la primera quincena de enero.

Miercoles 25 de enero

=======================

Montevideo - Visita oficial a Uruguay del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Tegucigalpa - Se instala en Tegucigalpa el segundo período de sesiones del Parlamento de Honduras y asume funciones la nueva Corte Suprema de Justicia.

Tegucigalpa - Organizaciones feministas conmemoran el "Día de la mujer hondureña".

Nueva York (EE.UU.) - Voluntarios de la ONG "Hope" recorren calles y estaciones de metro para contar el número de personas sin techo.

Quito - Más de cien universidad de Latinoamérica, con decenas de representantes, participan en el seminario Internacional sobre Calidad y Acreditación Universitaria en América Latina, organizado por UNIR y la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

Quito - Resultados del monitoreo del porcentaje de mujeres en las candidaturas electorales.

París - El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel ofrece un concierto con aires hispanos y colores de América del Sur.

Estocolmo - Reunión informal de los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea.

Bruselas - Sesión plenaria del Parlamento Europeo.

Lisboa - Inicio de la huelga de siete días de los tripulantes de cabina de la aerolínea portuguesa TAP.

Berlín - El Gobierno alemán anuncia sus pronósticos sobre la evolución de la economía del país en 2023.

El Cairo - Aniversario de la revolución del 25 enero de Egipto, que llevó al derrocamiento en 2011 del expresidente Hosni Mubarak.

París - Jean-Paul Gaultier presenta en la pasarela de Alta Costura su colección primavera-verano 2023.

Nueva York - IBM, AT&T y Boeing anuncian sus resultados del cuarto trimestre de 2022.

Washington - Tesla da a conocer los resultados financieros de 2022.

Ciudad de México - El Instituto de Estadística de México presenta el indicador global de actividad económica (IGAE) de noviembre.

Jueves 26 de enero

==================

Cartagena (Colombia) - Comienza el Hay Festival de Cartagena de Indias. (Hasta el 29 de enero)

Santiago de Chile - La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta la Novena Sinfonía de Beethoven en un concierto gratuito.

Pretoria - Última parada en Sudáfrica de la gira africana de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

Estocolmo - Reunión informal de los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea.

Moscú - El patriarca ruso Cirilo interviene en la sesión plenaria de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso.

Madrid - La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, viaja a Madrid.

Estrasburgo (Francia) - El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falla en un caso de una mujer española que alega discriminación en las pensiones de viudedad.

Londres - Huelga de empleados de ambulancias de Irlanda del Norte.

París - La primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdóttir, interviene ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

Estrasburgo (Francia) - Balance de la actividad del TEDH a cargo de su presidenta, Síofra O’Leary.

París - La firma española Juana Martín cierra la pasarela de Alta Costura con su colección primavera-verano 2023, durante la Semana de la Moda de París.

París - Comienza el Festival de Cómic de Angulema. (Hasta el 29 de enero).

Nueva York (EE.UU.) - Intel y American Airlines anuncian sus resultados del cuarto trimestre de 2022.

Nueva York (EE.UU.) - Visa anuncia loa resultados del primer trimestre de su ejercicio 2023.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente y la inversión extranjera directa en Brasil en diciembre y en el acumulado de 2022.

Ciudad de México - El Instituto de Estadística de México presenta la tasa de desempleo de cierre de 2022.

Santiago de Chile - El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés.

Viernes 27 de enero

====================

Brasilia - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne por primera vez con los gobernadores de los 27 estados de Brasil.

Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la situación en Mali.

Tegucigalpa - La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cumple su primero de cuatro años de Gobierno.

Quito - Simulacro de evacuación en seis puntos del valle de Los Chillos por una eventual erupción volcánica del Cotopaxi.

Río de Janeiro (Brasil) - Se cumplen 10 años del incendio de la discoteca Kiss en el sur de Brasil, en el que murieron 242 personas.

Tegucigalpa - El hondureño Michael Powery Wood es extraditado a Estados Unidos.

Nueva York - Subasta de un vestido de noche de la Princesa Diana valorado entre 80.000 y 120.000.

Miami (EE.UU.) - El Museo de Historia de Miami abre al público una exposición que rinde tributo a la vida y a la carrera musical del cantante cubano exiliado en EE.UU. Willy Chirino. (Hasta el 10 de septiembre).

Estocolmo - Reunión informal de los ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea.

Marsella (Francia) - Congreso del Partido Socialista francés.

Nueva York (EE.UU.) - Chevron y American Express anuncian sus últimos resultados trimestrales.

Bogotá - El Banco de la República, autoridad monetaria de Colombia, celebra su primera reunión del año para evaluar si mantiene o sube los tipos de interés, al alza desde hace 15 meses.

Ciudad de México - El Instituto de Estadística de México presenta la balanza comercial de 2022. EFE

