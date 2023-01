Xavi: Ahora tenemos más solvencia y más confianza

Ceuta (España), 19 ene. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, destacó tras eliminar al Ceuta en la Copa del Rey (0-5) que su equipo ahora tiene “más solvencia y más confianza”, y señaló que “le ha venido muy bien” ganar la Supercopa de España.

“Poco a poco vamos mejorando, hace dos o tres semanas no estábamos tan finos y ahora tenemos más solvencia y más confianza, de ahí que la Supercopa nos ha dado el salto de calidad y nos ha venido muy bien ganarla”, destacó.

Xavi elogió al Ceuta: “Me ha sorprendido ver que sólo lleva 8 puntos en la liga ya que tienen una propuesta muy buena y no han dejado de proponer en el partido, motivo por el cual me sorprende esos pocos puntos y le deseo todo lo mejor. Igual me equivoqué diciendo que habíamos tenido suerte en el sorteo”.

Sobre la próxima eliminatoria copera, manifestó: “Nos gustaría jugar en casa, estaría muy bien pero los que quedan son rivales muy fuertes y veremos a ver el sorteo. Ya sólo quedan equipos de Primera”.

Se refirió a jugadores como Ferran y Ansu Fati: “A Ferrán le falta el gol pero estoy contento con él. Ansu Fati ha entrado porque habíamos pactado 30 minutos ya que va a jugar el domingo como titular y ha salido hoy marcando diferencias, por lo que vuelve a ser el Ansu que queremos y va a ser trascendente en los próximos partidos, mientras que Lewandowski ha demostrado que es un profesional tremendo”.

En relación a la marcha de Depay, comentó: “No sería una tragedia que no viniera nadie, pero si nos podemos reforzar, mucho mejor. Él ha pedido marcharse”. EFE

