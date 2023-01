Primer ministro camboyano amenaza con cárcel a la oposición ante elecciones

Ho Chi Minh (Vietnam), 19 ene. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, amenazó este jueves con acciones legales a los dirigentes de la principal fuerza opositora, el Partido de la Luz de las Velas (Candlelight Party), de quien dijo que "merece estar en prisión" en un discurso recogido por los medios locales.

"Tu grupo merece estar en prisión (...). No podéis escapar", dijo Hun Sen en referencia a Kong Korm, un dirigente del Candlelight Party denunciado la semana pasada por criticar al Partido Popular de Camboya (CCP), liderado por Hun Sen.

Las afirmaciones de Hun Sen se producen en un momento de intensificación del acoso contra los partidos opositores y a falta de unos meses para las elecciones del 23 de julio, en las que el mandatario -en el poder desde 1985- pretende renovar su mandato, en unos comicios en que el Candlelight Party será la única fuerza opositora.

Durante un discurso en la inauguración de un hospital en Nom Pen, el primer ministro amenazó con acciones legales al Candlelight Party por difundir un comunicado en que denuncian que el CCP les amenaza tras el arresto el lunes de Thach Setha, vicepresidente del partido, acusado de realizar pagos con cheques bancarios falsos.

"No podéis emitir un comunicado culpando al partido en el gobierno de amenazaros. Tened cuidado o el CPP presentará una demanda", afirmó el dirigente, visiblemente enfadado, según la crónica del diario digital camboyano VOD.

Ante las críticas del Candlelight Party, Hun Sen dijo tener solo dos opciones: "ir a los tribunales o ir a sus casas y atacarles". "¿Qué opción preferís? No os atreváis", añadió.

En su alocución, el mandatario también lanzó amenazas veladas contra las familias de los dirigentes de ese partido, a veces nombrándolos y a veces de manera anónima.

"Tu mujer y tus hijos están en Nom Pen. No seas tonto. No les uso de rehenes, pero no deberías ir demasiado lejos", dijo a un dirigente a quien no nombró directamente.

A Ho Vann, un miembro del Candlelight Party huido, le recordó que su hijo es diputado de esta formación por Nom Pen y le prometió que le indultaría si regresaba.