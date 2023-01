Presidente del Congreso de Perú pide a la población protestar pacíficamente

Lima, 19 ene. El presidente del Congreso de Perú, José Williams, exhortó este jueves a los ciudadanos que participan del paro nacional a protestar "de forma pacífica" y "con sumo respeto" a la democracia, y pidió a las fuerzas del orden "garantizar la seguridad pública e integridad de toda la ciudadanía".

"Me dirijo a todos los ciudadanos que hoy se movilizan y los invoco a ejercer su legítimo derecho a la protesta de forma pacífica, rechazando toda expresión de violencia, y actuando con sumo respeto a nuestra democracia", escribió Williams en su cuenta oficial de Twitter.

El titular del Parlamento, un militar retirado y excomandante de las Fuerzas Armadas, pidió también a las fuerzas del orden "garantizar la seguridad pública e integridad de toda la ciudadanía".

"Nuestro país necesita, hoy más que nunca, mayor unidad, paz y diálogo para encaminarnos hacia la construcción de un futuro común", agregó.

Williams compartió estos mensajes en Twitter a pocas horas del inicio oficial de una marcha convocada en Lima por varios movimientos procedentes del interior del país que buscan hacer oír su voz en la capital y exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente.

La manifestación, denominada "toma de Lima" o "La marcha de los cuatro suyos" en alusión a una gran protesta que en el año 2000 ayudó a arrinconar al gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), pretende hacer llegar a Lima los reclamos de las protestas antigubernamentales que desde diciembre se han sentido en diversas regiones del país y han cobrado la vida de más de 50 personas.

Por ello, desde primeras horas de la mañana, cientos de manifestantes se han ido concentrando en distintos puntos de la capital, mientras esperan que arranque la marcha convocada para las 16.00 (21.00 GMT) en el centro de la ciudad.

Varios dirigentes regionales afirmaron el miércoles en una rueda de prensa que en Perú "no habrá democracia ni paz" si Boluarte no renuncia a la jefatura de Estado, aunque insistieron en que, aunque la presidenta dimita, las marchas continuarán si no hay un cambio en la mesa directiva del Parlamento.

Por sucesión constitucional, una eventual renuncia de Boluarte implicaría que el presidente del Congreso asuma la jefatura de Estado.

Las manifestaciones en Perú comenzaron el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte asumió la Presidencia tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022) y, tras una tregua navideña, volvieron a cobrar fuerza a partir del 4 de enero, sobre todo en el sur.

Hasta el momento, las protestas han dejado 43 manifestantes y un policía muertos, mientras que otras diez personas, entre ellas un bebé nonato, han perdido la vida por distintas causas provocadas por los bloqueos de carreteras y manifestaciones. EFE

