Lagarde dice inflación es muy alta; BCE mantendrá el rumbo

(Bloomberg) -- La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dijo que la inflación sigue siendo demasiado elevada, y prometió que la autoridad de política monetaria no escatimará esfuerzos para que el crecimiento de los precios regrese a la meta.

“La inflación, se mire como se mire, es demasiado alta”, dijo Lagarde en un panel el jueves en Davos. “Mantendremos el rumbo hasta el momento en que nos hayamos movido a territorio restrictivo durante el tiempo suficiente para que podamos regresar la inflación al 2% de manera oportuna”.

A medida que el ritmo de los precios de la eurozona finalmente disminuye y los costos del gas natural caen, varios formuladores de política monetaria evalúan si un menor aumento de la tasa sería apropiado tras el medio punto previsto en febrero, según personas que conocen su forma de pensar.

Pero ahora que la inflación subyacente alcanza un nuevo récord en diciembre y la economía aguanta mejor de lo previsto tras el ataque de Rusia a Ucrania, muchas autoridades siguen dispuestas a seguir adelante con las alzas de tasas para garantizar que se supere el aumento de precios más pronunciado de la era del euro.

François Villeroy de Galhau y Klaas Knot, miembros del Consejo de Gobierno, reiteraron en Davos que los comentarios de Lagarde el mes pasado sobre la necesidad de movimientos de tasa de medio punto en el corto plazo siguen siendo válidos hoy.

“La mayor parte del terreno que tenemos que cubrir lo cubriremos a un ritmo constante de múltiples aumentos de 50 puntos básicos”, le dijo Knot a CNBC el jueves. “No se detendrá después de un solo aumento de 50 puntos básicos, eso es seguro”.

Un “número significativo” de funcionarios prefirió inicialmente un movimiento de 75 puntos básicos en la última decisión del BCE en diciembre, en lugar del paso de medio punto que finalmente acordaron, según un informe de la reunión publicado el jueves.

Sobre la economía de la eurozona, Lagarde dijo que una “pequeña contracción” ahora es más probable que una recesión.

“Las noticias se han vuelto mucho más positivas en las últimas semanas”, dijo. “No es un año brillante, pero es mucho mejor de lo que temíamos”.

A pesar de las perspectivas más halagüeñas, Christian Sewing, consejero delegado de Deutsche Bank AG, también dijo que se debe abordar la inflación, ya que no ve peligro de que la política del BCE se ajuste demasiado.

“Si bien estoy de acuerdo con todos los comentarios de que hay más optimismo en la economía, los problemas subyacentes que tenemos en Europa (alta inflación y algunas otras reformas estructurales) no han desaparecido”, dijo al mismo panel. “También debemos observar qué tipo de impacto tiene la apertura de China en nuestra inflación”.

El aumento de los precios también sigue siendo una preocupación para el primer ministro holandés, Mark Rutte.

“Mi preocupación es más sobre el tema anterior, y es la inflación en combinación con las bajas perspectivas de crecimiento a largo plazo para Europa”, dijo en la discusión.

