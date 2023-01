La alemana "Sin novedad en el frente" lidera nominaciones a los BAFTA

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 19 ene (Reuters) - Una adaptación alemana del clásico antibelicista "Sin novedad en el frente" lideró el jueves las nominaciones a los premios de cine de la Academia Británica, superando a otros favoritos de la temporada de premios con 14 candidaturas.

Basada en la épica novela de 1928 del escritor alemán Erich Maria Remarque sobre los horrores del conflicto durante la Primera Guerra Mundial, la película de Netflix fue reconocida en la categoría de mejor película, así como en la de filmes en lengua no inglesa, director, actor secundario, guión adaptado, partitura original y otros premios técnicos.

Iguala así a "Tigre agazapado, dragón escondido", de 2001, como película en lengua no inglesa con más nominaciones en la historia de los BAFTA, según los organizadores. Los galardones se entregarán el 19 de febrero en Londres.

"Es emocionante, porque demuestra que los espectadores de cine y nuestros miembros votantes están viendo una gama más amplia de películas", dijo a Reuters Anna Higgs, presidenta del Comité Cinematográfico de los BAFTA. "Estamos llegando a una etapa en la que los subtítulos ya no dan miedo y el poder del cine puede comunicarse a través de fronteras y culturas".

La comedia negra "The Banshees of Inisherin" y la película que salta de dimensión "Everything everywhere all at once" obtuvieron 10 nominaciones cada una.

"Banshees", una historia de dos amigos enemistados en una remota isla de la costa de Irlanda, recibió nominaciones para el actor principal, Colin Farrell, y para los secundarios Brendan Gleeson, Barry Keoghan y Kerry Condon.

Esta cinta y "The Fabelmans", la historia de superación personal de Steven Spielberg, fueron las dos grandes triunfadoras de los Globos de Oro este mes, pero esta última sólo recibió una nominación al BAFTA, por el guión original.

"Everything everywhere all at once" obtuvo nominaciones para la protagonista, Michelle Yeoh, la actriz secundaria, Jamie Lee Curtis, y el actor secundario Ke Huy Quan, así como para mejor filme, guión original y dirección para Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

El "biopic" de Elvis Presley "Elvis", de Baz Luhrmann, quedó tercera con nueve nominaciones, entre ellas la de mejor película y un reconocimiento como actor principal para Austin Butler.

El drama "Tár", en el que Cate Blanchett interpreta a una directora gay de una orquesta berlinesa cuya carrera se viene abajo por un escándalo de abusos, obtuvo cinco nominaciones, entre ellas mejor película, director, guión original y actriz protagonista.

En esa categoría también figuran Ana de Armas por "Blonde", Viola Davis por "The woman king", Danielle Deadwyler por "Till" y Emma Thompson por "Good luck to you, Leo Grande".

Junto a Butler y Farrell, competirán por el premio al actor principal Brendan Fraser por "The whale", Daryl McCormack por "Good luck to you, Leo Grande", Paul Mescal por "Aftersun" y Bill Nighy por "Living". (Reporte adicional de Sarah Mills y Natasha Mulenga; editado en español por Carlos Serrano)