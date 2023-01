Jueves, 19 de enero de 2023 (23.00 GMT)

PERÚ CRISIS

===========

LIMA

Primeros enfrentamientos en Lima, mientras crecen bloqueos y marchas en Perú

Lima. Miles de peruanos se sumaron este jueves al paro nacional antigubernamental, con bloqueos de carreteras y marchas que afectan al 27 % del territorio nacional y con una gran movilización en Lima, donde ya se han producido los primeros enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden. En la capital, hasta donde se han desplazado miles de ciudadanos de otras regiones del país, varios grupos de manifestantes han recorrido las principales calles del centro histórico desde la mañana, a la espera del arranque de la marcha convocada para las 16.00 (20.00 GMT). Alrededor de esta hora, sin embargo, ya se registraron los primeros enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP), que desplegó un gran contingente y tanquetas.

AREQUIPA

Policía y militares de Perú repelen asalto al aeropuerto de Arequipa

Arequipa (Perú). Policías y militares peruanos repelieron este jueves un intento de toma del aeropuerto de Arequipa, la segunda ciudad del país, por parte de manifestantes antigubernamentales que exigen la renuncia de la presidenta Dina Bolaurte, si bien se mantienen los enfrentamientos en los alrededores. Los enfrentamientos entre policías y militares y manifestantes continúan desde hace varias horas y, como pudo constatar EFE, un avión y vehículos blindados de las Fuerzas Armadas han participado en las labores de control del aeropuerto.

UCRANIA GUERRA

Ucrania hace un último esfuerzo para lograr tanques Leopard ante la reunión clave del viernes

Moscú/Leópolis (Ucrania). Ucrania hizo hoy un último esfuerzo diplomático a fin de lograr el mayor número de tanques modernos de Occidente el viernes en una importante reunión en Alemania, al pedir a una docena de países carros de combate Leopard 2 alemanes y criticar la postura dubitativa de Berlín sobre su reexportación y suministro. El Ejército y el Gobierno del presidente, Volodimir Zelenski, afirman que Ucrania, que ha estado utilizado tanques soviéticos T-72 durante décadas, necesita carros de combate modernos para poder frenar la gran ofensiva que, aseguran, prepara Rusia para febrero o marzo, entre otros objetivos para tratar de tomar por fin el control de todo el Donbás.

EEUU DEUDA

EEUU alcanza su límite de deuda y aplica medidas extraordinarias

Washington. El Gobierno de Estados Unidos alcanzó este jueves su límite de deuda legal, lo que llevó al Departamento del Tesoro a recurrir a "medidas extraordinarias" para pagar las cuentas. La Casa Blanca solicitó este jueves a los republicanos que permitan que el Congreso apruebe el límite del techo de deuda "sin condiciones" y subrayó que no hay margen de negociación. El límite de deuda es la cantidad total de dinero que el Gobierno está autorizado a pedir prestado para cumplir con sus obligaciones legales existentes y poder pagar los beneficios del Seguro Social y Medicare, los salarios militares, los intereses sobre la deuda nacional, los reembolsos de impuestos y otros pagos.

FORO DAVOS

Lasso es pesimista sobre el acuerdo con México para poder ingresar a la Alianza del Pacífico

Davos (Suiza). El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo este jueves a EFE que la negociación con México para firmar un importante acuerdo comercial está "congelada", que seguirá combatiendo la minería ilegal en su país y que, a pesar de apoyar la transición a energías limpias, Ecuador no puede cerrar "de la noche a la mañana" sus pozos petroleros. En una entrevista en Davos, donde asiste al Foro Económico Mundial, Lasso también se refirió a las buenas previsiones económicas que se vislumbran para Ecuador a pesar de los malos augurios en el contexto global y dijo esperar que la población de su país apoye el referéndum constitucional convocado para el 5 de febrero.

FORO DAVOS COLOMBIA

Petro pide a las empresas un "capitalismo descarbonizado" y cero emisiones

Davos (Suiza). El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó hoy un dramático llamamiento al mundo y a las empresas para evitar que la crisis climática pueda "extinguir toda la vida en el planeta, incluida la humana". En una conferencia de prensa en el Foro de Davos, Petro dijo que "la crisis climática puede extinguir no en siglos, sino en décadas". Según Petro, el capitalismo actual hace imposible adoptar las medidas necesarias para frenar esta crisis climática y pidió a las empresas cambiar a un "capitalismo descarbonizado", "que busque sin rodeos la reducción del consumo del carbón, petróleo y gas hasta llegar a cero emisiones".

NETFLIX RESULTADOS

Renuncia el director ejecutivo de Netflix, que ganó 4.491 millones en 2022

Los Ángeles (EE.UU.). El cofundador de Netflix Reed Hastings dejó este jueves su cargo como director ejecutivo, poco antes de que la empresa anunciara los resultados del último trimestre de 2022, que cerró con unas ganancias de 4.491 millones de dólares. Hastings renunció al cargo de director ejecutivo del gigante del "streaming", pero seguirá ejerciendo como presidente ejecutivo de la empresa. El actual codirector ejecutivo y jefe de contenidos Ted Sarandos se mantendrá en el puesto y a él se unirá Greg Peters, actual director de operaciones, como codirector ejecutivo. El anuncio de Hastings se produce después de que la plataforma sumara 55 millones de dólares y casi 7,6 millones de nuevos suscriptores en los últimos tres meses del año, que cerró con 230,7 millones de suscriptores.

GUATEMALA PRENSA

Detenido en Guatemala el exabogado del reconocido periodista Zamora Marroquín

Ciudad de Guatemala. Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este jueves a un exabogado del reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno de Alejandro Giammattei y quien se encuentra en prisión desde julio pasado. El exabogado de Zamora Marroquín, Mario Castañeda, fue trasladado a la Torre de Tribunales de la Ciudad de Guatemala para ser puesto a disposición de un juez por supuestamente ser parte de una "conspiración" para entorpecer una investigación contra el periodista originada en 2013, de acuerdo al Ministerio Público (MP, Fiscalía).

BRASIL COMERCIO

Americanas, gigante minorista brasileño, solicita el concurso de acreedores

Sao Paulo. Americanas, una de las mayores empresas de comercio minorista de Brasil, solicitó este jueves, con carácter urgente, acogerse a la ley de quiebras del país, tras identificar un agujero contable de cerca de 20.000 millones de reales (unos 3.850 millones de dólares). La compañía presentó la petición de recuperación judicial ante la Justicia de Río de Janeiro y declaró tener deudas por valor de "aproximadamente 43.000 millones de reales (unos 8.250 millones de dólares)", según informó en un comunicado remitido al mercado financiero.Pocas horas después, el Cuarto Juzgado Empresarial de Río de Janeiro aceptó el pedido y el juez Paulo Assed Estefan, en su oficio, consideró que se trata de "una de las mayores y más relevantes recuperaciones judiciales procesadas hasta el momento en el país".

FRANCIA PENSIONES

Protestas masivas en Francia contra la reforma de las pensiones del Gobierno

París. Con huelgas y manifestaciones masivas en las calles, cientos de miles de franceses secundaron hoy la llamada a la movilización lanzada por los sindicatos contra la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron, decidido a aprobarla a pesar del fuerte rechazo popular.A nivel nacional, los sindicatos estiman que se logró sobrepasar el objetivo de dos millones de manifestantes, en tanto que el ministerio del Interior rebajó la cifra a 1,1 millones. unto a las manifestaciones, además, hubo huelgas que se dejaron sentir de forma especial en sectores como el del transporte público, que funcionó con notable lentitud en los ferrocarriles y en las grandes ciudades, o la educación.

N.ZELANDA GOBIERNO

Jacinda Ardern anuncia su dimisión como primera ministra de N.Zelanda

Sídney (Australia). La primera ministra de Nueva Zelanda, la laborista Jacinda Ardern, anunció este jueves inesperadamente que dejará su cargo el próximo febrero, pues no tiene "la energía" para presentarse a la reelección el próximo octubre. Ardern, de 42 años, hizo el anuncio durante una reunión del Partido Laborista en la ciudad oriental de Napier, en la que aseguró con voz trémula: "No tengo suficiente energía para seguir con el trabajo. Es el momento".Sin sucesor designado, este será elegido el próximo 22 de enero en una votación en el seno de su partido, con el ganador necesitando dos tercios del apoyo de los miembros, un proceso que se espera no se demore más del 7 de febrero, fecha tope que Ardern estimó para su dimisión.

ALEC BALDWIN

Alec Baldwin es acusado de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins

Los Ángeles (EE.UU.). La Fiscalía del estado de Nuevo México (Estados Unidos) presentó este jueves dos cargos de homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que falleció de un disparo durante el rodaje de la película "Rust" en octubre de 2021. También se presentaron cargos por homicidio involuntario contra la encargada del protocolo de seguridad durante la grabación, Hannah Gutierrez Reed, mientras que el ayudante de dirección David Halls, encargado de entregar el arma a Baldwin, aceptó una acusación de delito menor en un acuerdo con la propia fiscalía.

PREMIO ALFAGUARA

El peruano Gustavo Rodríguez gana el Premio Alfaguara de Novela 2023

Madrid. El escritor peruano Gustavo Rodríguez ha sido galardonado con el Premio Alfaguara de novela 2023, dotado con 175.000 dólares (162.000 euros), por "Cien Cuyes", una obra tragicómica en la que aborda de forma conmovedora, según el jurado, la longevidad de la sociedad actual y la hostilidad hacia la gente mayor. El premio se ha dado a conocer en Madrid tras la reunión del jurado, presidido por la escritora argentina Claudia Piñeiro, que ha destacado que Gustavo Rodríguez (Lima, 1968) refleja "uno de los grandes conflictos de nuestro tiempo", una "paradoja" que el autor "aborda con destreza y humor" en un libro cuyos protagonistas "cuidan, son cuidados y defienden la dignidad hasta sus últimas consecuencias". EFE

int-mmg