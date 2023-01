Declaran culpables a dos franco-nicaragüenses en Nicaragua por conspiración

Tegucigalpa, 18 ene. Las ciudadanas de doble nacionalidad nicaragüense y francesa Jeannine Horvilleur Cuadra y Ana Carolina Álvarez Horvilleur, así como el nicaragüense Félix Roiz Somomayor, esposa, hija y yerno, respectivamente, del opositor exiliado Javier Alberto Álvarez Zamora, fueron declarados este miércoles culpables en Nicaragua de delitos considerados como traición a la patria.

El juez Félix Ernesto Salmerón, titular del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Managua, encontró culpable a madre e hija, así como a Roiz Somomayor, por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.

El Ministerio Público de Nicaragua pidió que las franco-nicaragüenses sean castigadas con ocho años de prisión, y Roiz Sotomayor con 10 años.

El juez Salmerón dictará la sentencia condenatoria el próximo 26 de enero.

OPOSITOR: GOBIERNO NO TOLERA DISIDENCIA

Álvarez Zamora, de 68 años, antiguo colaborador y militante del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quien huyó al exilio y solicitó protección internacional, dijo al portal digital Artículo 66 que "no esperaba nada bueno" del Gobierno que preside el exguerrillero Daniel Ortega en el juicio contra sus familiares.

"Ellos no están en capacidad de tener empatía por las personas. No pueden aceptar que haya gente en Nicaragua que piense distinto a lo que piensan ellos", señaló el opositor, quien dijo sentir "un dolor enorme, me duele el alma, me duele cada cédula" tras conocer la sentencia de culpabilidad.

Álvarez Zamora afirmó que "no voy a redimirme, no voy a echarme", sino que va a continuar con sus "ideas, porque son mías y no me las puede quitar nadie".

Sus tres familiares fueron encarcelados a mediados de septiembre pasado por agentes de la Policía nicaragüense, quienes, según organismos humanitarios, buscaban en realidad al opositor, pero al no encontrarlo en horas de la noche, se llevaron a las mujeres, y tres días después al yerno.

FRANCIA HABÍA EXPRESADO "PREOCUPACIÓN"

El pasado 13 de octubre, el Gobierno francés expresó su "enorme preocupación" por el arresto de las dos mujeres franco-nicaragüenses y pidieron al Gobierno de Managua conocer el estado de salud de ambas y sus condiciones de detención.

En un comunicado entonces, la portavocía de Exteriores de Francia aseguró que habían "reiterado insistentemente" a las autoridades nicaragüenses para que acepten su solicitud de asistencia consular destinada a sus dos "compatriotas".

Las dos encarceladas y ahora condenadas son primas de la ensayista francesa Delphine Horvilleur, quien ha expresado su inquietud públicamente.

Según organizaciones de derechos humanos, el Ejecutivo de Ortega ha recrudecido su estrategia de acoso, persecución, amenazas, e incluso detenciones arbitrarias de los opositores, pero también de los familiares de los disidentes sandinistas.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con siete de sus potenciales rivales en prisión y dos en el exilio. EFE

