Puerto Rico demanda a fabricantes de insulina por aumentar su precio

San Juan, 18 ene. El Departamento de Justicia de Puerto Rico ha demandado a ocho fabricantes de insulina y administradores de beneficios de farmacia (PBM, en inglés) por elevar injustificadamente el precio de este medicamento durante la pasada década hasta un 1.200 % de su costo original.

Los demandados son Eli Lilly & Co., Eli Lilly Export, Novo Nordisk Inc., Sanofi Aventis, y los PBM: Express Scripts Inc., CaremarkPCS Health, Caremark Puerto Rico and OptumRx Inc, detalló Justicia este miércoles en un comunicado.

"Estas compañías han creado un esquema de aumentos excesivos e injustificados en el precio de la insulina para su propio lucro y en detrimento de la comunidad de ciudadanos diabéticos en Puerto Rico", denunció el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli.

"Nos parece un abuso hacia una población vulnerable en la isla, por lo que el Departamento de Justicia peleará por los pacientes para defender sus derechos, su bolsillo y acceso a la salud", agregó.

A través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos (OAM), el Departamento de Justicia representa al Gobierno de Puerto Rico en el pleito, radicado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Emanuelli indicó que la demanda "exige el cese de dichas prácticas engañosas, la restitución del dinero cobrado injustificadamente, el pago de los daños causados y el desembolso de las ganancias obtenidas mediante el esquema ilegal".

Por ejemplo, si el precio del producto de insulina se fijaba en 100 dólares, y un PBM quería un reembolso de 40, el fabricante aumentaba el precio de lista a 140 para poder otorgarle ese reembolso de 40 al PBM y mantener la ganancia que generaría al dejar el costo en 100.

"Para que tengan una idea del efecto del esquema, mientras que en Estados Unidos y Puerto Rico el precio de la insulina producida por Eli Lilly puede fluctuar en los 300 dólares, en Canadá cuesta 30 aproximadamente", detalló el secretario auxiliar de la OAM, Guarionex Díaz.

Según los datos oficiales, en Puerto Rico aproximadamente el 30 % de la población sufre de diabetes y depende del tratamiento de la insulina para vivir.

Los PBM o administradores de beneficios de farmacia son empresas subcontratadas por las aseguradoras de salud para manejar las compras y autorizaciones de medicamentos recetados a los pacientes.

Estos controlan el listado de medicamentos cubiertos por las pólizas de seguros, pues tienen discreción para determinar cuáles se incluyen o excluyen del formulario. EFE

jm/mv/enb