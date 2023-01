Producción manufacturera EEUU registra peor descenso desde 2021

(Bloomberg) -- La producción manufacturera de Estados Unidos tuvo a fines del año pasado, su mayor caída desde febrero de 2021, lo que indica un mayor debilitamiento en la producción a medida que la demanda se modera en el país y en el extranjero.

El retroceso de 1,3% del mes pasado siguió a una caída revisada a la baja del 1,1% en noviembre, según datos de la Reserva Federal publicados el miércoles. La producción industrial total cayó un 0,7% en diciembre, incluye la minería y servicios públicos,

La disminución en la producción fabril fue más débil que todos los pronósticos en una encuesta a economistas hecha por Bloomberg, que tenía una expectativa promedio de una caída del 0,2%.

Los fabricantes de la nación se enfrentan a una serie de desafíos, entre los que se incluyen condiciones económicas mundiales más débiles, mayores costos de endeudamiento y gasto restringido sobre bienes de consumo. A medida que aumentan las preocupaciones sobre una posible recesión, también existe el riesgo de que las empresas reduzcan la inversión de capital en un esfuerzo por bajar los costos.

El informe de la Fed también mostró que la capacidad de uso en las fábricas cayó un punto porcentual a 77,5%, el más bajo en más de un año y 0,7 puntos porcentuales por debajo de su promedio a largo plazo, dijo la Fed.

Los datos también mostraron un descenso del 2% en la producción de equipos comerciales, la mayor desde febrero de 2021. Incluyendo el retroceso del mes anterior, las disminuciones consecutivas fueron las mayores desde el inicio de la pandemia.

Caída trimestral

La disminución anualizada del 2,5% en el cuarto trimestre en la producción fabril fue la más pronunciada desde que los confinamientos por la pandemia provocaron cierres de instalaciones. Eso establece un traspaso débil hasta 2023, un año en el que muchos economistas prevén una caída en la inversión empresarial y posiblemente una recesión.

La caída en la producción manufacturera el mes pasado fue amplia, incluyendo retrocesos en maquinaria, vehículos motorizados y muebles. Excluyendo los automóviles, la producción fabril se debilitó un 1,3%.

La producción de servicios públicos aumentó 3,8%, ya que el clima frío impulsó la demanda de calefacción, dijo la Fed. La minería disminuyó un 0,9%, mientras que la perforación de pozos de petróleo y gas cayó un 2,6%.

Un informe separado el miércoles mostró que los precios pagados a los productores estadounidenses. cayó a un máximo en diciembre desde el comienzo de la pandemia, extendiendo un retroceso de meses en las presiones inflacionarias y dando espacio a la Reserva Federal para reducir el ritmo de las alzas de tasas de interés.

Los datos de encuestas recientes subrayan las preocupaciones entre los gerentes de compras de los fabricantes sobre la economía. A principios de esta semana, el índice de actividad de la Fed de Nueva York en las fábricas del Estado se desplomó al nivel más bajo desde los primeros meses de la pandemia, a medida que se contraían los pedidos y los envíos.

Nota Original:US Factory Output Declines by Most Since February 2021

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.