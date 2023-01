Medvedev no deja rastro del local John Millman en segunda ronda

Melbourne (Australia), 18 ene. El ruso Daniil Medvedev (7) no dejó rastro del local John Millman, al que doblegó por 7-5, 6-2 y 6-2 en la segunda ronda del Abierto de Australia.

“Fue un gran partido. El resultado del segundo y tercer set no refleja lo que realmente ocurrió. Me ha roto tres veces en el primero y eso es algo que no ocurre con frecuencia, así que estoy un poco decepcionado conmigo mismo”, comentó Medvedev tras la conclusión de un choque que se celebró en la Margaret Court.

Con esta victoria el moscovita consiguió por quinto año consecutivo el billete para la tercera ronda de un torneo en el que logró ser finalista hasta en dos ocasiones, 2021 y 2022.

El ruso consiguió apuntarse ocho de las trece puntos de rotura, en lo que fue una exhibición al resto.

Su rival en siguiente ronda será el estadounidense Sebastian Korda (29) o el japonés de la previa Yosuke Watanuki.