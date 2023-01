Índice precio productor EEUU ve mayor baja desde inicio pandemia

(Bloomberg) -- Los precios al productor de Estados Unidos registraron en diciembre su mayor caída desde el comienzo de la pandemia, lo que extiende un retroceso de meses en las presiones inflacionarias y da margen a la Reserva Federal para reducir el ritmo de alzas de tasas de interés.

El índice de precios al productor para la demanda final cayó un 0,5% el mes pasado, la mayor cantidad desde abril de 2020, y subió un 6,2% en términos interanuales, según los datos publicados el miércoles por el Departamento del Trabajo. La estimación mediana en una encuesta de Bloomberg a economistas indicó que el índice caería un 0,1% respecto del mes anterior y aumentaría un 6,8% desde diciembre de 2021.

La caída mensual fue impulsada por una baja en los precios de los bienes, en particular la energía y los alimentos. Excluyendo esos componentes, el IPP subyacente subió un 0,1% en diciembre y un 5,5% frente al año anterior.

Los datos de precios al consumidor de la semana pasada también mostraron que las presiones de los precios están disminuyendo. La oferta y la demanda se están equilibrando cada vez más a medida que las cadenas de suministro se normalizan y la demanda de bienes se enfría a nivel mundial.

Los datos del IPP mostraron que los precios de los alimentos cayeron un 1,2%, la mayor disminución en dos años. Los servicios de demanda final aumentaron solo un 0,1%, el menor incremento desde abril. El modesto avance reflejó en gran medida un aumento en los márgenes de las ventas minoristas de combustible.

El índice de precios al productor que excluye alimentos, energía y servicios comerciales —los componentes más volátiles del índice— aumentó un 0,1% menos de lo previsto respecto del mes anterior y un 4,6% en términos interanuales.

Los costos de los bienes procesados para la demanda intermedia, que reflejan los precios anteriores en la línea de producción, retrocedieron un 2,8% con respecto al mes anterior, también la mayor caída desde abril de 2020. Casi dos tercios de la disminución se debió a una caída en los costos del combustible diésel.

Excluyendo alimentos y energía, esos precios cayeron por sexto mes consecutivo.

Nota Original:US Producer Price Index Declines by Most Since Start of Pandemic

--Con la colaboración de Jordan Yadoo.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.