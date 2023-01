Ex directivos de Fox conspiraron para sobornar a directivos de la FIFA, dice argentino Burzaco

Por Jack Queen

18 ene (Reuters) - Un empresario argentino testificó el miércoles que dos ex ejecutivos de 21st Century Fox y una empresa de marketing deportivo conspiraron con él para sobornar a funcionarios del fútbol sudamericano y obtener lucrativos derechos de transmisión.

Alejandro Burzaco se declaró culpable en 2015 de asociación ilícita y otros cargos como parte de una extensa investigación de corrupción en las más altas esferas del fútbol mundial.

El miércoles declaró ante un jurado en un tribunal federal de Brooklyn que Hernán López, Carlos Martínez y Full Play Group SA pagaron sobornos para asegurarse contratos por debajo del mercado, suprimir la competencia y cultivar relaciones con ejecutivos de élite.

Burzaco dijo que él, López y Martínez pagaron colectivamente hasta 32 millones de dólares en sobornos. El Grupo Full Play pagó o se comprometió a pagar hasta 90 millones de dólares.

"Los sobornos cumplieron ese propósito extremadamente bien", dijo Burzaco, que añadió que los beneficios para Fox fueron "inmensos".

Walt Disney Co compró la mayor parte de 21st Century Fox en 2019. Disney no está acusada, y un representante de la compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

López, Martínez y Full Play Group se han declarado inocentes de delitos que incluyen fraude electrónico y lavado de dinero.

El caso deriva de una investigación más amplia que ha dado lugar a más de dos docenas de condenas desde que los fiscales federales estadounidenses dieron a conocer por primera vez las acusaciones en 2015.

Los fiscales acusaron a López y Martínez de conspirar para sobornar a funcionarios de la Conmebol y así obtener derechos de transmisión y marketing para varios torneos, utilizando empresas fantasma y falsos contratos de consultoría para ocultar el esquema.

Full Play, con sede en Buenos Aires pero constituida en Uruguay, está acusada de sobornar a funcionarios de la Conmebol y la Concacaf para hacerse con los derechos de eventos como la Copa Libertadores y partidos de clasificación para el Mundial. (Reporte de Jack Queen en Nueva York; Editado en español por Javier Leira)