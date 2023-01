EE.UU. y China quieren evitar que las tensiones empeoren

(Bloomberg) -- Las principales autoridades económicas de Estados Unidos y China sostuvieron su primera reunión presencial el miércoles y prometieron mejorar la comunicación para evitar una confrontación más grave en este período de mayor tensión.

“Compartimos la responsabilidad de demostrar que China y EE.UU. pueden manejar sus diferencias y evitar que la competencia se convierta en algo cercano al conflicto”, dijo la secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, en breves comentarios públicos al comienzo de las conversaciones con el vice primer ministro chino, Liu He, en Zúrich.

“Si bien tenemos áreas de desacuerdo, y las expresaremos directamente, no debemos permitir que los malentendidos, en particular aquellos derivados de la falta de comunicación, empeoren innecesariamente nuestra relación económica y financiera bilateral”, dijo.

Liu también dio una nota de optimismo, pese a que reconoció las tensiones.

“Enfrentamos problemas, pero como dijo el presidente Xi, solo tenemos un planeta Tierra y siempre hay más soluciones que problemas”, dijo en declaraciones preparadas, y agregó que buscaba seriedad en la “comunicación y coordinación de asuntos macroeconómicos, cambio climático y otros asuntos de interés mutuo”.

El par se reunió pese a que hay debates sobre una serie de puntos críticos, desde tecnología, comercio y deuda, hasta Taiwán y Ucrania.

No se prevé que la reunión de Zúrich resuelva ningún problema clave. Además, cualquier relación que Yellen construya con Liu en su puesto actual probablemente será de corta duración, ya que se anticipa que renuncie en los próximos meses mientras Xi Jinping nombra un nuevo gabinete.

El presidente Joe Biden y Xi sostuvieron su primera reunión en noviembre al margen de una cumbre del G20 en Indonesia. El secretario de Estado, Antony Blinken, planea visitar Pekín el próximo mes.

El próximo paso para mejorar los lazos podría ser que Yellen viaje a Pekín este año. Ella ha señalado su disposición a tal visita, pero no se han anunciado planes.

Además de compartir sus perspectivas para sus propias economías, Yellen y Liu tienen varios temas polémicos que abordar.

