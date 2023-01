Caso del periodista mexicano Margarito Martínez, sin justicia tras un año

Manuel Ayala

Tijuana (México), 17 ene. A un año del asesinato del fotoperiodista mexicano Margarito Martínez Esquivel, familiares, amigos y colegas exigieron justicia este martes en la ciudad mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, ya que, denunciaron, su caso sigue abierto y sin esclarecerse totalmente.

Durante este año, la Fiscalía General del Estado (FGE) solamente ha procesado a tres personas que participaron como autores materiales del asesinato, de los cuales dos ya recibieron condena mediante procedimiento abreviado.

Sin embargo, al autor intelectual David 'N', alias "El Cabo 20", quien se encuentra detenido por otro delito distinto, no se le ha iniciado proceso penal en su contra, ni se le ha vinculado judicialmente con el hecho de Margarito.

El colectivo Yo sí soy periodista denunció esta situación este día a través de un comunicado compartido a medios, en el cual acusaron que las autoridades de seguridad y procuración de justicia de Baja california y México "han actuado con insuficiencia y opacidad al no desarrollar la investigación adecuada".

"No vamos a descansar hasta que en nuestro país exista justicia plena, sin recatos ni amiguismos, sin pactos entre el poder y la delincuencia, con toda la transparencia de la que son mínimamente capaces nuestras autoridades, ya sea desde el corazón decorativo o desde los abrazos simulados", señalaron.

HOMENAJE PARA HONRAR SU MEMORIA

Este martes también se reunieron familiares y amigos de Margarito Martínez, en la emblemática Plaza Cívica de la Libertad de Expresión en Tijuana, para realizar un homenaje al fotoperiodista, como una forma de honrar su memoria en este primer aniversario luctuoso.

Al evento asistieron su hija Johana Martínez y su esposa Elena Frausto, quien compartió a medios de comunicación lo difícil que ha sido este año su ausencia, tanto para ella como para su hija.

"Yo sé que está conmigo y no me deja y que está siempre me va a estar apoyando y echándome la mano para salir adelante con todo", dijo Frausto a medios.

Recalcó que aún falta esclarecer hechos y obtener resultados de la investigación que se lleva a cabo sobre el asesinato de su esposo, sin embargo, también se dijo satisfecha por los avances que se han tenido y el apoyo y respaldo que ha tenido del gremio periodístico del estado.

UN APASIONADO DEL PERIODISMO

Frausto resaltó que Margarito Martínez siempre fue "un apasionado del periodismo y siempre le gustó su trabajo; no le importaba el peligro, pero pues todo tiene sus consecuencias, ahí está él, pero gracias a Dios no fue un expediente cerrado gracias a ustedes (medios) que no dejaron de hacer presión", dijo.

"Era complicado, sí, pero al final contrario a pedirle que lo dejara ya era a nosotros a quienes también nos gustaba el periodismo, ya hasta andábamos con él, mi hija y yo", contó.

Su colega Omar Camarillo dijo a EFE que Margarito siempre será recordado por el legado que dejó en el fotoperiodismo en Tijuana, en el estado y también de manera internacional, pues colaboró con varios medios de otros países.

"Su trabajo habló por sí mismo a los largo de los años y no creo que haya otra persona en el fotoperiodismo que se llegue a igualar al trabajo que hacia nuestro compañero Margarito, que será recordado siempre aquí en Tijuana", dijo.

En 2022, México se apuntó como el "país en paz" más peligroso para la prensa, al concentrar el 20 % de los asesinatos de periodistas en el mundo, con 13 casos, según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).

De acuerdo con la organización Artículo 19, un total de 157 periodistas han sido asesinados en México desde 2000 en posible relación con su labor. De estos, 37 han ocurrido durante el actual mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018. EFE

