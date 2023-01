Biblioteca del Congreso nombra a Meg Medina embajadora de Literatura Juvenil

Washington, 18 ene. La Biblioteca del Congreso anunció hoy la designación de la cubana estadounidense Meg Medina como su Embajadora Nacional para Literatura Juvenil en el periodo 2023-2024.

Medina es la primera latina en ocupar la posición de Embajadora Nacional en la historia del programa, y sucede en el puesto a Jason Reynolds.

Medina, de 59 años de edad y galardonada en 2019 con la Medalla John Newbery por su novela "Merci Suárez Changes Gears", es autora de libros para niños y jóvenes en los que explora las experiencias de la migración, las separaciones familiares y las dificultades económicas.

Su trabajo más reciente, el libro ilustrado "Evelyn Del Rey Is Moving Away", ha recibido múltiples honores, incluido el Premio Charlotte Zolotow 2021-2022.

Durante su periodo de dos años como Embajadora Nacional para Literatura Juvenil, Medina buscará llegar a lectores en todo el país con su nueva plataforma "Cuéntame!: Let's talk books".

Según la Biblioteca del Congreso, el título de la plataforma se inspira en el saludo común entre los hispanos de "Cuéntame" cuando se reencuentran después de un tiempo sin verse.

"Es un honor enorme abogar por la lectura y la escritura de los niños y las familias de nuestra nación", dijo Medina. "Tengo presente que es una responsabilidad crucial y estoy ansiosa de poner en marcha mi visión para esta tarea importante".

En su tarea como primera latina designada Embajadora Nacional, Medina alentará a las familias y a los jóvenes para que desarrollen una relación con sus bibliotecas locales y creará materiales que presenten y conecten a los lectores con los autores.

Medina publicó en 2011su primer libro ilustrado, "Tía Isa Wants a Car", que le ganó un año más tarde el Premio Ezra Jack Keats Para Nuevos Escritores.

A ese trabajo siguió una decena de libros, incluidos en 2012 "The Girl Who Could Silence the Wind", "Yaqui Delgado Wants to Kick Your Ass" en 2013, y en 2021 un libro sobre Sonia Sotomayor, la primera jueza latina en el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos. EFE

