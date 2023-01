Bautista pasa con convicción a segunda ronda

Melbourne (Australia), 18 ene. El castellonense Roberto Bautista (24) cumplió con paso firme su primer test ante el portugués Joao Sousa, al que ganó por un claro 6-3, 6-2 y 6-2 a pesar de que su partido de primera ronda del Abierto de Australia se interrumpiera por la lluvia este martes y se reanudara en la tarde de este miércoles.

“He sido superior. He llevado el mando del partido durante todo el encuentro”, explicó en la rueda de prensa posterior a un partido en el que prácticamente rozó el pleno de puntos de rotura convertidos, cinco de seis.

También estuvo fino con su servicio al disputar un 65% de puntos con primeros y obtener el 78% de estos; mientras que desde la zona del resto acumuló un 77% en juego con su primer golpe tras el saque del luso.

“Ayer me fui a dormir muy tarde y hoy me he levantado muy pronto. Es un Grand Slam muy complicado porque las condiciones cambian constantemente”, explicó en alusión a los drásticos cambio meteorológicos que sufre la ciudad de Melbourne.

Su próximo rival será el estadounidense de la previa Brandon Holt y comentó al respecto que conoce “poco” acerca de este jugador, aunque es consciente de que su juego se basa en tiros rápidos y pocos peloteos.

Podría darse una hipotética tercera ronda ante el británico Andy Murray en el caso de que el veterano escocés supere al australiano Thanasi Kokkinakis.

Bautista se impuso a Murray en la primera ronda de 2019, en el que en teoría iba a ser el último partido para el británico, quien repensó su decisión de retirarse tras recuperarse de sus lesiones. EFE

