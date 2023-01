Activistas alertan de ofensiva contra las pastillas abortivas en EE.UU.

Washington, 18 ene. Activistas defensoras del acceso al aborto en EE.UU. alertaron este miércoles de una ofensiva de los antiabortistas contra las pastillas que permiten interrumpir el embarazo, que el principal ente regulador permitió recientemente comercializar en farmacias.

La directora del Proyecto EMAA, Kirsten Moore, dijo en una rueda de prensa telefónica que siete meses después de que el Tribunal Supremo retirara las garantías legales al derecho al aborto en EE.UU. están viendo cómo los antiabortistas tienen ahora como blanco la medicación para abortar.

En ese sentido, indicó que hay intentos que buscan prohibir medicinas aprobadas por la Administración de Alimentos y Fármacos de EE.UU. (FDA, en inglés), encargada de dar permisos para la comercialización de medicamentos.

El pasado 3 de enero, la FDA actualizó su normativa sobre las píldoras abortivas de mifepristona para permitir su venta en las cadenas de farmacias, como CVS y Walgreens.

Según las nuevas directrices, las farmacias pueden ofrecer el medicamento si ha sido recetado por un médico y cumple ciertos requisitos, a diferencia de lo que ha venido siendo hasta el momento, cuando solo los facultativos y clínicas certificadas podían dispensarlo.

La mifepristona, aprobada en 2000 por la FDA, puede ser empleada para interrumpir el embarazo antes de finalizar el tercer mes de gestación y, de acuerdo a Guttmacher Institute, los abortos con este tipo de medicamento han supuesto el 54 % de las interrupciones de embarazos en EE.UU. en los dos últimos años.

Moore indicó que políticos en 19 estados del país han prohibido las consultas médicas telemáticas relativas a la píldora abortiva.

"No tiene precedentes que los políticos revoquen la autoridad de la FDA y bloqueen el acceso a medicación aprobada por la FDA", lamentó.

Agregó que los antiabortistas están amenazando con organizar protestas contra farmacias que ofrezcan la píldora abortiva para "crear un ambiente de miedo e intimidación como llevan décadas haciendo fuera de clínicas" que ofrecen servicios de aborto.

Moore recordó, además, que los detractores de ese derecho han presentado una demanda ante una corte de Texas para forzar una prohibición del aborto a nivel nacional.

A ese respecto, la directora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Jennifer Dalven, precisó que la demanda pide una orden de emergencia por parte de un juez para que la FDA retire su aprobación a la píldora abortiva.

Más allá del pleito en Texas, Dalven detalló que su organización continúa plantando batalla a las restricciones y prohibiciones del aborto en varios estados, como Indiana, Kentucky o Georgia.

"Hay también litigios en varios estados donde los vetos (al aborto) están actualmente bloqueados, lo que incluye Arizona, Iowa, Dakota del Norte, Ohio, Utah y Wyoming", señaló.

Otra de las participantes en la llamada, la presidenta de "All* Above All", Morgan Hopkins, trazó un mapa de las restricciones al aborto en el país e indicó que este procedimiento "está prohibido o no está disponible en 21 estados".

Asimismo, hay otros tres estados donde es posible sea prohibido, Montana, Nebraska y Iowa: "Esto significa que gente en casi la mitad del país vivirá en estados hostiles a los cuidados abortivos y se verá forzada a viajar a otros estados, a veces a miles de millas", avisó.

El próximo domingo, se cumplirá el 50 aniversario del fallo "Roe contra Wade" del Tribunal Supremo por el que se legalizó el aborto en EE.UU. en 1973, aunque esta sentencia fue revocada por la propia corte, actualmente de mayoría conservadora, en junio pasado.