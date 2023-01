Scaloni: "Entre Maradona y Messi me quedo con Messi, el mejor de la historia"

Redacción deportes, 16 ene. Lionel Scaloni, seleccionador argentino de fútbol y campeón del mundo en Qatar 2022, declaró que si tuviera que elegir entre Diego Armando Maradona y Leo Messi se quedaría con Messi, "el mejor de la historia", y con el que dijo que tiene "algo especial".

El entrenador argentino es el artífice de los grandes éxitos de la selección albiceleste desde que cogió las riendas en 2018 y en su palmarés como técnico lucen un Mundial (2022), una Copa América (2021) y una Copa de Campeones Conmebol-UEFA (2022).

"El Mundial fue una película y un viaje increíble. La clave de todo el campeonato fue haberlo disfrutado sabiendo la dificultad que tenía y que lo podía ganar cualquiera", dijo Scaloni, que desveló que desde que regresó de Catar no ha vuelto a ver la final.

"Hasta el minuto ochenta sabía que era un partido espectacular pero a partir de ahí fue diferente. Tengo las imágenes y el partido en mi cabeza. Fue una lastima no haberlo cerrado en noventa minutos porque hubiera sido injusto un gol de ellos al final de la prorroga", señaló.

"La charla técnica de la final fue muy emotiva. Me emocioné y no pude seguir. Sentíamos que era un momento espectacular. Cuando una selección como Argentina logra esa comunión es jodido", confesó Scaloni, que aseguró que, como futbolista, "no jugaría en esta selección".

"El nivel está más alto que antes y por eso no jugaría en la selección. Como jugador igual me parezco a Rodrigo De Paul pero él juega mejor", manifestó.

Sobre el partido de cuartos de final contra Países Bajos, arbitrado por el colegiado español Mateu Lahoz, Scaloni reconoció que "no lo pusieron fácil" y el ambiente creado previamente por el seleccionador neerlandés, Louis Van Gaal, empañó el juego.

"Provocaron el partido antes de jugarlo y su entrenador dijo varias cosas que te encienden. El partido estuvo caliente pero no más de lo normal. Cuando te atacan tienes que responder. Atacar o agredir por agredir no", dijo Scaloni, que contó una anécdota de su relación con Mateu.

"En un Málaga-Mallorca me pidió una camiseta. Era su primer o segundo partido. Es un gran árbitro, no tengo duda, pero el partido no fue fácil para él. Se calentó y no le ayudamos a que lo llevara tranquilamente", declaró Scaloni, en 'El partidazo' de la Cadena COPE.

Scaloni también dio su opinión sobre sus preferencias como futbolista entre Diego Armando Maradona y Leo Messi, los dos jugadores más importantes en la historia argentina.

"Si me tengo que quedar con uno me quedo con Leo, con el que tengo algo especial. Es el mejor de la historia aunque Maradona también fue genial", subrayó.

"Entrenar a Messi no es difícil. A nivel técnico no se le puede corregir pero sí en algunos momentos hay una presión o una manera de atacar se le explica. Para presionar, robar balones y cuando hay sangre es número uno", apuntó.

Una de las incógnitas que no quiso desvelar Scaloni es cómo está la negociación para su continuidad como entrenador de Argentina.

"Estoy estos días viajando para Buenos Aires, espero sentarme con el presidente y ver si llegamos al acuerdo que queremos. Tengo una buena relación, le agradezco la oportunidad y cuando vaya anunciaremos lo que tenga que ser", comentó.

Preguntado por la posibilidad de si entrenaría en un futuro a España, Scaloni fue tajante. "¿Por qué no?, España me dio un montón y es mi segunda casa".

"Cualquier argentino diría lo mismo porque nos tratan increíblemente bien. Me siento parte de este país pero España hace bien en tener entrenadores españoles. Yo si pudiera tener un pase de un jugador español para mi selección sería Pedri", concluyó. EFE

