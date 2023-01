Narrativa ASG se ha vuelto polémica y personal, dice Larry Fink

(Bloomberg) -- Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock Inc., dijo que la narrativa sobre la inversión ASG (ambiental, social y de gobernanza corporativa) se ha vuelto polémica y está creando una “enorme polarización”.

“Me estoy tomando esto muy en serio”, dijo Fink en una entrevista con Bloomberg TV en el Foro Económico Mundial en Davos. “Estamos tratando de abordar los conceptos erróneos. Es difícil porque ya no es un negocio, lo están haciendo de manera personal. Y por primera vez en mi carrera profesional, los ataques ahora son personales. Están tratando de demonizar los problemas”.

Fink, de 70 años, se ha expresado abiertamente acerca de invertir con objetivos ambientales, sociales y de gobernanza, por lo que es un punto central en sus cartas anuales a la industria. La firma se ha convertido en un blanco político de fuerzas en ambos extremos del espectro: algunos de la derecha alegan que sus políticas dañan la industria de los combustibles fósiles y otros de la izquierda argumentan que no está haciendo lo suficiente para responder al cambio climático.

Elon Musk tuiteó anteriormente que la S en ASG significa “satánico”. El director ejecutivo de Twitter estaba respondiendo a una publicación sobre el Foro Económico Mundial de Michael Shellenberger, quien participó en la carrera primaria para ser gobernador de California el año pasado.

“Seamos claros, la narrativa es polémica, la narrativa está creando esta gran polarización”, dijo Fink. “Si realmente lees las cartas de la gerencia que he escrito en el pasado, hablo de una transición”.

Para gestionar las consecuencias, el administrador de activos invirtió sumas récord en campañas políticas estadounidenses el año pasado, montó una campaña de publicidad para explicar su negocio de gestión de dinero para los jubilados y destinó cabilderos adicionales a Texas y Washington.

“Estamos haciendo todo lo posible para cambiar la narrativa”, dijo, y agregó que planea escribir una carta a los líderes empresariales este trimestre que se centrará en el “concepto de esperanza”.

“BlackRock es una empresa que trata de vender esperanza porque ¿por qué alguien pondría algo en una obligación a 30 años a menos que crea que algo mejorará en 30 años?”

Los activos bajo gestión de BlackRock, que habían superado el umbral de los US$10 billones a finales de 2021, se situaron en US$8,59 billones a finales de diciembre a pesar de las entradas en sus fondos durante el cuarto trimestre.

