Martes, 17 de enero de 2023 (23.00 GMT)

GUATEMALA COLOMBIA

Acusación contra ministro de Petro tensa la relación de Guatemala y Colombia

Ciudad de Guatemala/Bogotá/Madrid. La decisión del Ministerio Público de Guatemala de emprender acciones legales contra el ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por su desempeño al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) ha tensado la relación entre ambos países, que llamaron a consultas a sus embajadores. La reacción del presidente colombiano, Gustavo Petro, no se hizo esperar y advirtió que la relación se verá afectada si la Fiscalía del país centroamericano insiste en emprender acciones contra Velásquez, mientras que el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, en una entrevista con EFE, llamó a la cordura a su homólogo y dijo que no se trata de una "persecución penal".

EEUU GUATEMALA

EEUU condena la persecución de ex funcionarios anticorrupción en Guatemala

Washington. Estados Unidos arremetió este martes contra las autoridades guatemaltecas por ordenar la captura de exfuncionarios de la Fiscalía y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que investigaron la corrupción en el país. "Tales acciones debilitan el Estado de derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala", criticó en redes sociales el subsecretario del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols.

UCRANIA GUERRA

==============

UE

CE promete respaldo a Kiev para garantizar justicia por crimen de agresión

Bruselas. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo hoy que la persecución del crimen de agresión de Rusia contra Ucrania es “una preocupación de toda la comunidad internacional” y prometió que Bruselas seguirá respaldando a Kiev para llevar ante la justicia a los responsables, incluso creando un tribunal especial. “Seguiremos apoyando a Ucrania a nivel militar, financiero, humanitario, pero también en el camino para garantizar que es posible llevar ante la justicia a los responsables de tantos crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión”, añadió, en un debate en el Parlamento Europeo sobre el establecimiento de un tribunal para el crimen de agresión en Ucrania.

SITUACIÓN

Ucrania se prepara para repeler una nueva ofensiva rusa, mientras Wagner avanza en el Donbás

Moscú/Leópolis. Ucrania ha marcado en rojo los meses de febrero y marzo porque teme una gran ofensiva de Rusia para tomar finalmente el Donbás, donde las tropas rusas avanzan en el norte de Bajmut y han conquistado la estación ferroviaria de Sil, según asegura el Grupo de mercenarios Wagner. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó en su discurso diario a la población que la situación en los frentes requiere "nuevas soluciones" en materia de defensa, en referencia al posible suministro de armamento pesado que reclama a Occidente.

FORO DAVOS

Los aliados más cercanos a Ucrania presionan para que se le envíen tanques

Davos (Suiza). Los aliados europeos más cercanos a Ucrania, como Polonia y Lituania, aprovecharon hoy el Foro de Davos para presionar a sus socios de la UE, y especialmente a Alemania, para que se decidan a enviar los carros blindados de combate tipo Leopard que Kiev reclama y que consideran de importancia estratégica en esta etapa de la guerra. Los presidentes de Polonia y Lituania, Andrzej Duda y Gitanas Nauseda, respectivamente destacaron la importancia de los tanques en este momento de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa.

----

PERÚ CRISIS

Presidenta de Perú dice esperar a manifestantes para dialogar en Lima

Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, declaró este martes que espera a los manifestantes que han anunciado que se desplazarán a la capital para "la toma de Lima" esta semana con el fin de dialogar sobre sus agendas, al tiempo que rechazó que sus líderes los lleven a las marchas de protesta y "a la muerte". Durante la ceremonia de apertura del año jurisdiccional del Tribunal Constitucional (TC), la mandataria dijo saber que "quieren tomar Lima" entre este miércoles y jueves, según la información que circula en las redes sociales.

CHINA DEMOGRAFÍA

La población de China se redujo en 2022 por primera vez en más de 60 años

Shanghái (China). El número de habitantes de China, el país más poblado del mundo, se redujo en unas 850.000 personas el año pasado, la primera vez que se registra un descenso en 61 años, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE). Concretamente, China cerró 2022 con 1.411,75 millones de habitantes, lo que contrasta con los 1.412,6 millones que había en el país a finales del año anterior. Por otra parte, el producto interior bruto (PIB) de China creció un 3 % en 2022, una de las tasas más bajas de las últimas décadas.

UE CORRUPCIÓN

Supuesto cabecilla del "Catargate" acuerda colaborar a cambio de reducir pena

Bruselas. El exeurodiputado socialdemócrata italiano Pier Antonio Panzeri, considerado el cabecilla de la supuesta trama de corrupción en el Parlamento Europeo relacionada con Catar, Marruecos y Mauritaria, acordó este martes colaborar en la investigación judicial belga como "arrepentido" a cambio de reducir su condena. En virtud del memorando firmado hoy, se prevé "una pena limitada" para Panzeri, que incluye "la prisión, una multa y la confiscación de todos los bienes adquiridos, estimados actualmente en un millón de euros", informó este martes la Fiscalía Federal belga en un comunicado.

BIELORRUSIA OPOSICIÓN

Bielorrusia inicia juicio contra Tijanóvskaya y otros opositores exiliados

Moscú. Un tribunal de Minsk inició hoy el juicio en ausencia contra la líder opositora bielorrusa en el exilio Svetlana Tijanóvskaya y otros miembros del Consejo de Coordinación para una transición democrática en Bielorrusia, acusados entre otros cargos de haber conspirado para tomar el poder por vías anticonstitucionales. Todos los acusados, -Tijanóvskaya, el exministro de Cultura Pavel Latushko, Olga Kovalkova y Sergei Dylevsky-, se encuentran en el exilio en Lituania o Polonia y son juzgados por tanto en ausencia.

IRÁN PROTESTAS

Condenada una cineasta iraní a 9 años de cárcel y 74 latigazos tras publicar fotos sin velo

Teherán. Un tribunal revolucionario iraní condenó este martes a la documentalista Mozhgan Ilanlu a casi diez años de cárcel y 74 latigazos después de que fuese detenida tras publicar fotos sin el obligatorio velo islámico. Ilanlu fue condenada a seis años de prisión por colusión contra la seguridad del país; a 15 meses por propaganda contra la República Islámica; a 15 meses por desorden público y a otros 15 meses por alentar a actos ilegales, informó el diario reformista Shargh.

MADONNA GIRA

Madonna anuncia una gira mundial para celebrar sus cuatro décadas de carrera

Nueva York. Madonna, la irreverente y provocadora reina del pop, anunció este martes una gira mundial llamada "The Celebration Tour" con 35 conciertos repartidos entre Norteamérica y Europa en la que abordará sus cuatro décadas de carrera. La gira promete sumergir al público en un "viaje artístico" por la carrera de la cantante desde su primer álbum, "Madonna", de 1983, hasta el más reciente "Madame X", de 2019, incluyendo un homenaje a Nueva York, la ciudad donde comenzó todo, según un comunicado.

EEUU CINE

"Pinnochio", de Guillermo del Toro, lidera nominaciones para premios Annie

Los Ángeles (EE.UU.). La película "Pinocchio", de Guillermo del Toro, consiguió este martes nueve nominaciones para los premios Annie y se convirtió así en la máxima favorita para la 50 edición de estos galardones conocidos popularmente como "los Óscar de la animación". Junto al filme del cineasta mexicano, el falso documental "Marcel the Shell with Shoes On" y la comedia de aventuras "Turning Red" se alzaron con ocho y siete candidaturas respectivamente, anunció la Asociación Internacional de Películas de Animación en Hollywood que entrega estos reconocimientos. EFE

int-mmg