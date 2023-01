Martes 17 de enero de 2023 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 17 enero(EFE).-

.- Leópolis/Moscú (Ucrania/Rusia).- Ucrania ha marcado en rojo el mes de marzo en su calendario bélico porque teme una gran ofensiva de Rusia para tomar finalmente el Donbás, donde las tropas rusas avanzan en el norte de Bajmut y han conquistado la estación ferroviaria de Sil, según asegura el Grupo de mercenarios Wagner.

(foto)(vídeo)

.- Davos (Suiza).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defiende ante el plenario del Foro de Davos y en varias reuniones con representantes de multinacionales la fortaleza de la economía española como aval para atraer nuevas inversiones.

(foto)(vídeo)(audio)(directo)

.- Davos (Suiza).- El futuro de la defensa de Europa será uno de los temas dominantes en el primer día de sesiones del Foro Económico Mundial de Davos, con intervenciones de los principales líderes del continente y la presencia de la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska.

(foto)(vídeo)

.- Davos (Suiza).- La economista en jefe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, Beata Javorcik, analiza el impacto del levantamiento de las medidas anticovid en el crecimiento económico de China y sus repercusiones para Europa y el resto del mundo.

(foto)(vídeo)

.- Davos (Suiza).- El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y el director ejecutivo de la compañía colombiana Ecopetrol, Felipe Bayon, participan en un debate sobre los cambios políticos más recientes en América Latina, en el que también está anunciada la ministra de Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi.

(vídeo)

.- Davos (Suiza).- El ex asesor de seguridad y secretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger, participa en una charla en el Foro Económico Mundial sobre las perspectivas históricas de la guerra, desde su conocimiento como personaje que ejerció una importante influencia durante la Guerra Fría.

(vídeo)(foto)

.- Davos (Suiza).- El viceprimer ministro de China, Liu He, dirige un esperado discurso a los líderes que participan en el Foro Económico Mundial de Davos.

(foto)(vídeo)

.- Pekín/Shanghái (China).- El número de habitantes de China, el país más poblado del mundo, se redujo en unas 850.000 personas el año pasado, la primera vez que se registra un descenso en 61 años, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la nación asiática.

(foto) (vídeo)(audio)

.- Lima (Perú).- Manifestantes de distintos puntos de Perú tratan de llegar a Lima en un segundo intento de llevar esta semana sus demandas a la capital, mientras las protestas antigubernamentales que bloquean las carreteras se reducen tímidamente.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Pokhara (Nepal).- Imágenes del momento exacto del accidente aéreo que se estrelló el domingo en Nepal con 72 personas a bordo sin dejar supervivientes.

(vídeo)

.- Bruselas (Bélgica).- El vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, y la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, se reúnen con la ley de reducción de la inflación estadounidense, que prevé inversiones multimillonarias en tecnología verde producida en EEUU, como elemento de discordia.

(foto)(vídeo)

.- Bruselas (Bélgica).- Los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) analizan el impacto económico y financiero de la guerra de Rusia contra Ucrania y escucharán las prioridades de la presidencia sueca del Consejo para de la UE este primer semestre de 2023.

(foto)(vídeo)

.- Pekín/Shanghái (China).- El producto interior bruto (PIB) de China creció un 3 % en 2022, una de las tasas más bajas de las últimas décadas, según datos oficiales publicados hoy por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

(foto)(vídeo)

.- Nueva York (EE.UU.).- Arranca con la selección del jurado el juicio en Nueva York contra el exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, acusado de presuntos delitos de narcotráfico por las autoridades estadounidenses.

(foto)(vídeo)

.- Samut Songkhram (Tailandia).- Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas, mientras que siete están desaparecidas, a causa de una fuerte explosión este martes en un barco petrolero en la provincia de Samut Songkhram, en el oeste de Tailandia, informaron fuentes oficiales.

(vídeo)

.- Ciudad de Guatemala.- El analista y político guatemalteco Carlos Menocal, quien fue ministro de Gobernación durante el Gobierno de Álvaro Colom, asegura a EFE que las elecciones generales de junio próximo estarán marcadas por una “notable participación de políticos vinculados con el narcotráfico”.

(foto)(vídeo)

.- Quito (Ecuador).- Ecuador acabó el 2022 con 322 feminicidios, según las cifras recabadas por la Red de Familias de Víctimas de Femicidio y organizaciones feministas.

(vídeo)

.- Casablanca (Marruecos).- Cientos de migrantes subsaharianos malviven en un campamento establecido desde hace una década en las calles del barrio popular de Oulad Ziane de Casablanca, que ha sido en los últimos días escenario de protestas de los vecinos contra su presencia.

(foto)(vídeo)

.- Campamento de refugiados de Dajla (Sahara Ociidental).- Termina el XVI Congreso del Frente Polisario con una nueva estrategia para el movimiento saharaui.

(foto)(vídeo)

.- Rabat (Marruecos).- Puesta en marcha en un "hammam" (baño público) de Rabat de una campaña para sensibilizar en la necesidad de ahorrar agua en estas instalaciones tan populares en Marruecos, que arrastra meses de sequía que han afectado a la agricultura y a la ganadería.

(foto)(vídeo)

.- Kabul (Afganistán).- Los talibanes presentan el primer superdeportivo 'Mada 9' con motor Toyota Corolla.

(foto)(vídeo)

.- Rosario (Argentina).- Botellas, billetes, espejos de bolsillo o cromos, algunos de ellos de 150 años. Entrar a la casa del artista argentino Julio Rayón, en Rosario, es viajar en el tiempo a través de colecciones que, mezcladas con sus esculturas y dibujos, hacen de la vivienda un particular museo.

(foto)(vídeo)

.- Tel Aviv (Israel).- El Basque Culinary Center celebra en Tel Aviv una nueva edición de su programa internacional de emprendimiento Culinary Action! On the Road dirigido a startups de foodtech.

(foto)(vídeo)

.- París (Francia).- Los actores franceses Guillaume Canet y Gilles Lellouche se meten en la piel de los guerreros galos más famosos en la próxima entrega cinematográfica de la saga, "Astérix y Obélix: El Reino Medio", que se estrena el mes próximo.

(foto)(vídeo)

.- Rabat (Marruecos).- Inauguración de la muestra "Arte de Benin de ayer y hoy: de la Restitución a la Revelación" en el Museo Mohamed VI de arte moderno y contemporáneo de Rabat.

(foto)(vídeo)

.- Londres (Reino Unido).- Presentación a la prensa de la exposición "Spain and the Hispanic World", con las obras maestras de la Hispanic Society de Nueva York. Royal Academy of Arts.

(foto)(vídeo)(audio)

.- Nueva Delhi (India).- La española Carolina Marín accedió este martes a los octavos de final del Abierto de la India tras derrotar en dos mangas a la japonesa Nozomi Okuhara en su debut en la competición.

(foto)(vídeo)

npm/aca/EFETV Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono: + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica: clientes@efe.com.

-------------------------------------