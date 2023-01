Justicia salvadoreña sobresee a joven procesada tras parto extrahospitalario

San Salvador, 17 ene. Una corte de El Salvador sobreseyó una causa penal en contra de una joven, identificada únicamente como Carmen, procesada por homicidio agravado tras enfrentar un parto extrahospitalario, confirmó este martes a EFE una fuente de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto.

El Juzgado Primero de Sentencia de la localidad de San Salvador declaró el 16 de enero el sobreseimiento definitivo, de acuerdo con la abogada Jeannette Canales.

Carmen, ahora de 26 años, sufrió en 2021 "un parto extrahospitalario en su lugar de trabajo" y enfrentaba un proceso penal por el delito de homicidio agravado en contra de un recién nacido.

La Fiscalía General de la República (FGR), según un comunicado de la Agrupación Ciudadana, había solicitado 50 años de cárcel para la salvadoreña.

"Nos encontramos con un fiscal inquisidor pidiendo 50 años (de prisión para la joven) cuando no había prueba que le acusara, con un Estado salvadoreño que no acata resoluciones que dictan no criminalizar a mujeres que les ocurran emergencias obstétricas y que apuntan que el personal de salud no debe denunciar a las mujeres en estas situaciones", dijo Canales en un audio compartido a EFE por la Agrupación Ciudadana.

Sin embargo, la letrada enfatizó que, a pesar "del actuar de la Fiscalía", "se logró un sobreseimiento definitivo".

La organización no gubernamental explicó en una nota de prensa que en marzo de 2022 Carmen fue sobreseída de cargos, pero la Fiscalía apeló la resolución y se abrió nuevamente un juicio.

El 16 de diciembre del año pasado una corte instaló el nuevo juicio contra Carmen, pero la Fiscalía no presentó a los testigos y peritajes por lo que la audiencia entró en receso hasta enero del año en curso.

La organización describió que en junio de 2021 Carmen, en ese momento de 24 años, "sufrió un parto extrahospitalario en su lugar de trabajo", y "al buscar ayuda médica, ya que se estaba desangrando, fue denunciada y llevada del hospital a la cárcel".

El neonato falleció, según la fuente de la Agrupación Ciudadana.

En El Salvador, las mujeres que sufren complicaciones del embarazo que dan lugar a abortos espontáneos y mortinatos son habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto, prohibido en todas las circunstancias y son procesadas bajo el cargo de homicidio agravado.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha manifestado públicamente su posición en contra del aborto, mientras que la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, ha desechado todas las propuestas de despenalización por causas especificas. EFE

