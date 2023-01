Davidovich se venga de Bublik y se sobrepone al parón

Melbourne (Australia), 17 ene. El español Alejandro Davidovich (30) se sobrepuso al sacador kazajo Alexander Bublik por un ajustado 6-0, 6-7(3), 6-4 y 6-3, en una primera ronda del Abierto de Australia que se interrumpió durante cuatro horas por el extremo calor que acusó Melbourne Park este martes y le sirvió como revancha de la derrota que sufrió ante el mismo rival, en el Godó de 2021.

El malagueño, que alcanzó la segunda ronda en 2022 y 2020, desveló que, si por él hubiera sido, no hubieran parado de jugar a pesar de que la sensación térmica era de 37 grados y que celebró con tanto ímpetu la victoria porque “tenía una espinita clavada contra ese jugador”.

“En el Godó hace dos años iba ganando contra él y se me torció. Es un jugador con muchos altibajos y siempre intenta llevarse el partido a su terreno. Habla, tira dejadas… Hoy me ha extrañado que no haya hecho el saque por debajo”, explicó sobre el kazajo.

Su rival en la siguiente ronda será el estadounidense Tommy Paul, que se impuso al germano Jan-Lennard Struff por 6-1, 7-6(6) y 6-2.