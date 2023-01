Comercio mundial enfrenta década de estancamiento e inflación

(Bloomberg) -- El comercio internacional crecerá más lentamente que la economía global durante la mayor parte de la próxima década a medida que la guerra en Ucrania remodele las alianzas estratégicas y altere el flujo del comercio transfronterizo, según un nuevo informe.

La tasa de expansión anual del comercio mundial tendrá un promedio de 2,3% hasta 2031, en comparación con un aumento del producto interno bruto global del 2,5% en promedio cada año durante el mismo período, según pronósticos de Boston Consulting Group.

El comercio siguió en gran medida la tasa de crecimiento del PIB mundial durante la década anterior a la pandemia. Así que el informe predice el peor período de estancamiento de la globalización desde que se creó la Organización Mundial del Comercio hace más de un cuarto de siglo.

“Después de casi 30 años de un entorno comercial comparativamente seguro, nos encontramos en medio de una nueva dinámica entre Este y Oeste, con una comunidad liderada por Estados Unidos y la Unión Europea y una contraparte liderada por China y Rusia, junto con la posible aparición de una tercera agrupación de las naciones no alineadas”, dijo Nikolaus Lang, director general de BCG y coautor del informe.

Cuatro cadenas de suministro importantes han sufrido por la guerra y por el aumento de las tensiones entre EE.UU. y China: energía, agricultura, metales industriales y semiconductores. Eso explica alrededor del 80% de las actuales presiones inflacionarias de los precios, según Lang.

“El cambio de un comercio global a uno más regional también genera deseconomías de escala que desencadenan precios más altos”, dijo Lang en un correo electrónico. “A medida que el mundo se ajusta, esperamos que las presiones inflacionarias se reduzcan, pero en general hasta 2023 y 2024 continuaremos viendo una inflación superior a la normal durante este período de ajuste”.

Bajo la reorganización descrita por BCG, los próximos nueve años de agitación comercial crearán los siguientes ganadores y perdedores:

La Unión Europea impulsará su comercio con EE.UU. en US$338.000 millones, impulsado en gran medida por las exportaciones de energía estadounidenses a Europa, y también ampliará su comercio combinado con los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), África, Medio Oriente e India.

El comercio entre EE.UU. y China caerá US$63.000 millones

Entre la UE y China, el crecimiento del comercio también se desacelerará, aumentando solo US$72.000 millones, lo que BCG calificó como “un aumento modesto en comparación con años anteriores”.

El comercio de Rusia con China e India crecerá en US$110.000 millones, “incluidos US$90.000 millones solo con China”, dijo la consultora.

El Sudeste Asiático será el principal ganador, con un estimado de US$1 billón en nuevo comercio ligado en gran parte al nuevo comercio con China, Japón, EE.UU. y la UE.

El comercio de la ASEAN con China crecerá US$438.000 millones, el mayor avance interregional

